‘Que tal um evento principal de aposentadoria triplo?’: Os fãs reagem a Dustin Poirier anunciando a luta final contra Max Holloway

Dustin Poirier reservou sua luta final.

“The Diamond” anunciou sexta -feira em O show da Pat McAfee que ele deve lutar contra o rival de longa data Max Holloway em uma luta de trilogia que serve como o evento principal leve do UFC 318 em 19 de julho em Nova Orleans, no estado de Poirier, em Louisiana. O cinto “BMF” de Holloway está na linha.

Este é o terceiro encontro entre os dois, com Poirier possuindo um recorde de 2 a 0 na série. Na estréia do UFC de Holloway em fevereiro de 2012, Poirier o enviou com um armlock de triângulo. Eles entraram em conflito sete anos depois no UFC 236 por um título leve e Poirier foi novamente vitorioso, desta vez após uma batalha de cinco rounds amplamente reconhecida como um dos maiores lutas do campeonato do UFC de todos os tempos.

Na maioria das vezes, a reação tem sido extremamente positiva para esse confronto de futuras lendas, com fãs e combatentes ansiosos por Poirier colocando um boné emocionante em sua carreira única. No entanto, algumas vozes estão questionando qual é o objetivo de executar esta volta e se esse seria um ponto final lógico não apenas para Poirier, mas para Holloway e o próprio cinto BMF.

Confira as reações ao anúncio abaixo.