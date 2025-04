Quem é melhor, Lamine Yamal ou Vinícius?

O brasileiro do Real Madrid tem uma turnê maior de seus 24 anos, mas a jóia de Barcelona já presume um eurocup, já seus 17 anos deslumbraram o mundo com seu talento.

Eles são chamados a lutar pelo trono do mundo em todo o mundo nos próximos anos. Ambos já estão entre a elite do futebol, mas é uma corrida que não tem muitas rota.

Lamine Yamal e Vinícius são referentes de Barcelona e Real Madrid, dois jogadores diferentes, capazes de mudar o curso de uma partida graças ao seu talento, e além do brasileiro tem mais experiência aos 24 anos, os espanhóis já ganharam um eurocup e têm como objetivo iniciar sua coleção de títulos no nível do clube nesta temporada.

Quem é melhor, quem é mais completo? Em seguida, os especialistas da ESPN detalham as características de cada uma e por que consideram que ele tem maiores recursos que seu rival.

Jordi Blanco

Correspondente em Barcelona

Melhor Lamina Yamal que Vinicius ou vice -versa? Até que o oposto seja demonstrado, o que pode ser em breve, o vencedor desse pulso deve ser o brasileiro, porque sua importância no desempenho e nos troféus do Real Madrid na última temporada era evidente. Além disso, nenhum é o segundo na classificação de bola de ouro, mesmo que de Madri e seu próprio ambiente, essa circunstância foi vendida como pouco menos que um insulto.

Lamina Yamal, em breve, se mantiver a progressão tão bestial que você mostrou desde a sua eclosão, você pode ser um firme aspirante à bola de ouro e um jogador mais desequilibrado no futebol mundial. Para superar Vinicius? Certamente tem a capacidade de fazê -lo, mesmo no curto prazo … mas ainda está a caminho.

Lamine Yamal e Vinícius, em um clássico. Angel Martinez/Getty Images

Rodrigo Fáez

Correspondente em Madri

Nesta carreira, muito pouco à frente, mas eu ainda fico com Vinicius. Eu acho que o Yamal acabará sendo o que é quase: uma rachadura mundial e o melhor jogador. No entanto, acho que falta alguma experiência e continuidade para o que, insisto, acabará sendo. Além disso, eu preciso vê -lo no mal, porque tanto na seleção quanto no Barça tudo foi para o ano passado. Mas será o melhor em pouco tempo.

Moisés Llorens

Correspondente em Barcelona

Lamina Yamal. Para jovens, recursos, capacidade combinativa, drible e opções para jogar em qualquer posição de ataque. Ah! E por atitude no campo do jogo e respeito por colegas, rivais e colegiados …

Daniel Montes de Oca

Editor ESPN Digital

A Lamine Yamal é mais completa, sem dúvida. Vinícius é a explosividade, a velocidade e um drible espetacular que o torna um jogador de futebol praticamente imparável na mão. No entanto, custa à associação e até da definição, além disso, ela evoluiu neste último.

A Lamine Yamal tem praticamente tudo: imparável quando enfrenta o rival, a velocidade, a capacidade associativa, a distância média, auxilia de maneiras diferentes e, é claro, sabe como definir.

Apesar de ser um prodígio, ele tem uma enorme margem de crescimento ainda devido à sua idade (17 anos). Você terá que aprender a escolher melhor, para evitar luxos desnecessários, para ser mais responsável em tomar decisões, sem esse significado de que a liberdade será tomada na quadra.

Em conclusão, isso é dois dos melhores do mundo, mas Lamine é um jogador de futebol mais completo.