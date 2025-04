Quem é o mais próximo de Trump? Um guia visual para a proximidade do poder na Casa Branca

CNN

Os escritórios da ala oeste sempre foram imóveis para as pessoas mais influentes da Casa Branca. Essa proximidade com o poder é talvez ainda mais significativa no segundo mandato do presidente Donald Trump, já que a chefe de gabinete Susie Wiles se comprometeu a administrar a Casa Branca – e limitar quem tem acesso direto a Trump – de uma maneira muito mais disciplinada do que foi o caso durante seu primeiro mandato.

É também por isso que aqueles que têm o que os funcionários da Casa Branca chamam de privilégios “walk-in”-o que significa que podem entrar no escritório oval para ver o presidente sem uma nomeação-são uma mercadoria ainda mais rara na segunda administração de Trump.

No entanto, quase todos os funcionários com escritórios no primeiro andar da Casa Branca e muitos no segundo andar têm esse acesso premiado, vários funcionários do governo Trump e pessoas próximas ao presidente disseram à CNN, embora a maioria ainda marque uma nomeação antes de entrar no Oval. Alguns assessores com escritórios no edifício de escritórios executivos de Eisenhower, incluindo Elon Musk e o diretor de Trump do escritório de pessoal presidencial, Sergio Gor, também têm esse privilégio.

Ao contrário de seu primeiro mandato, Trump se cercou com seus conselheiros mais próximos e leais. A maioria das pessoas que trabalham fora da ala oeste já trabalhou para ele antes, seja em sua campanha de 2024, durante seu primeiro governo ou ambos. E, diferentemente de 2017, quando Trump contratou os melhores assessores dos círculos do Partido Republicano mais tradicionais, sua equipe agora está em grande parte ideologicamente alinhada com o presidente e muito menos provável de recuar em suas principais decisões políticas.

Dan Scavino, vice-chefe de gabinete e um dos conselheiros mais antigos de Trump, tem o escritório mais próximo do oval, ao lado da sala de jantar privada do presidente. Ao lado dele, está James Blair, vice -chefe de gabinete de Trump para assuntos legislativos que atuou como diretor político do presidente em 2024. Blair agora ocupa o escritório anteriormente, em 2017, por Steve Bannon, que atuou como estrategista -chefe de Trump após sua primeira vitória nas eleições.

Wiles, a quem Trump referiu recentemente como “a mulher mais poderosa do mundo”, levou o escritório normalmente usado pelos chefes de gabinete que vieram antes dela, todos homens.

No corredor, de Wiles está o vice -presidente JD Vance’s Gabinete, onde seu chefe de gabinete, Jacob Rese, também senta. E ao lado dele está o escritório do consultor de segurança nacional Mike Waltz, o terceiro maior depois de Wiles e Vance. O vice -chefe de gabinete da Waltz, Alex Wong, e o conselheiro sênior Micah Ketchel sentam -se em sua suíte, enquanto seu chefe de gabinete, Brian McCormack, e o diretor de comunicações Brian Hughes têm seus próprios escritórios sem janelas no chão sob Waltz, próximo à sala de situação.

O vice -chefe de gabinete de operações do Beau Harrison e o assistente do presidente Robert Gabriel têm assentos no coração da ala oeste, aninhados ao lado da sala de Roosevelt e do saguão. No entanto, Nem Gabriel nem Harrison têm privilégios para o Salão Oval, disse um alto funcionário da Casa Branca à CNN. Hughes, Ketchel ou Wong nem o consultor disse.

Sentado no canto mais próximo da sala do gabinete está a equipe de comunicações do presidente. O vice -chefe de gabinete da Casa Branca de Comunicações e Assuntos do Gabinete Taylor Budowich conquistou o maior escritório, normalmente reservado para o secretário de imprensa da Casa Branca. (O primeiro secretário de imprensa de Trump, Sean Spicer, e aqueles que o seguiram, todos usaram esse cargo.) Ao lado de Budowich estão os escritórios do diretor de comunicações Steven Cheung e de imprensa de Karoline Leavitt.

Quatro dos assessores do presidente e as pessoas que viajam com mais frequência com ele – agora e nos anos entre suas administrações – residem no espaço diretamente fora do Salão Oval, conhecido internamente como o oval externo. Isso inclui assistente especial do presidente Margo Martin, que frequentemente documenta os eventos e reuniões de Trump nas mídias sociais; Natalie Harp, uma ex -âncora da One America News Network que costuma digitar os posts sociais da verdade de Trump enquanto os dita; Walt Nauta, o manobrista presidencial e o assessor militar que foi acusado no caso envolvendo o manuseio de documentos classificados por Trump antes de ser retirado; e Chamberlain Harris, recepcionista de Trump.

Trump geralmente se afasta da mesa resoluta de 150 anos para gritar para os quatro assessores, semelhante às suas interações com sua ex-assistente pessoal Madeleine Westerhout durante seu primeiro mandato.

Alguns dos conselheiros mais influentes do presidente também estão sentados no segundo andar, incluindo o vice -chefe de gabinete da política Stephen Miller, cujo título subestima o poder que ele possui na Casa Branca. Miller optou por manter o escritório que ele usou durante o primeiro governo, disseram as pessoas familiarizadas com a decisão da CNN.

Também estão sentados no segundo andar, estão o advogado da Casa Branca David Warrington, que usa o escritório tradicionalmente mantido pelo conselheiro do presidente, vice -chefe de gabinete da implementação estratégica Nick Luna, um dos “homens do corpo” de Trump durante seu primeiro mandato, e Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional.

Dois dos principais assessores de política de Trump em sua campanha de 2024, Vincent Haley e Ross Worthington, também se sentam no segundo andar. Haley atua como chefe do consultor de políticas domésticas de Trump, enquanto Worthington assumiu o papel de chefe de discurso – um cargo anteriormente ocupado por Miller.

Muitos dos escritórios no segundo andar, no entanto, permanecem vazios quando o presidente se aproxima de seus 100 dias no cargo.

Um dos funcionários mais significativos do novo governo, o enviado especial Steve Witkoff – que tem sido um participante importante nas negociações para encerrar as guerras entre Israel e Hamas, bem como entre a Rússia e a Ucrânia – tem um escritório no porão, embora ele se encontre frequentemente com Trump no escritório oval. Também no nível mais baixo estão o czar de fronteira de Trump, Tom Homan, e o secretário da equipe Will Scharf, que ganhou um papel visível apresentando ao presidente as ações executivas que ele frequentemente assina na frente da imprensa. Em uma jogada incomum, Paula White-Cain, consultora sênior do Escritório de Feia da Casa Branca e conselheiro espiritual de longo prazo de Trump, também tem seu próprio escritório no porão.