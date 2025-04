Quem são os jogadores que são arriscados pela advertência?

Alguns jogadores correm o risco de perder o jogo de curva se receber um cartão amarelo no Emirates Stadium.

Real Madrid y Arsenal Eles enfrentam a primeira perna no Emirates Stadium com o medo de que vários de seus jogadores recebam cartão amarelo e não possam ser na quarta -feira no SANTIAGO BERNABÉU: seis aviso no Real Madrid E três no Arsenal.

Pela equipe de Carlo Ancelotti, Os jogadores que perderiam o retorno no caso de adicionar um cartão amarelo são: Eduardo Camavinga, Endrick, Lucas Vázquez, Luka Modric, Antonio Rüdiger y Vinícius Júnior.

Júnior Vinícius é um dos jogadores que corre o risco de se locomover se for repreendido. AP

No Arsenal, os avisos são: Declan Rice, Gabriel Martinelli y Jurriën Madeiraisto é, três suportes indiscutíveis de Mikel Arteta.

Se eu perdi para Madeira, Arteta Eu teria que experimentar novamente com a traseira, onde tem as baixas de Gabriel Magalhães y Takehiro Tomiyasu, além disso Ben Whiteo lado direito, é tocado e mostrou um curativo importante no joelho esquerdo no último treinamento.