Querétaro remonta a Santos e continua na luta

Querétaro continua com opções para alcançar o jogo com a vitória sobre Santos e colocou um ponto em Pumas, que tem o último passe para a fase final

Santos Ainda está afundado em uma crise e perdeu novamente em casa, agora com Querétaro 1-2, que veio de trás para levar o estrago para casa e chegar a um ponto das barracas de reprodução.

Querétaro passou de menos para mais na festa e aproveitou a fraqueza de Santos O que já mostra frustração enfrenta ao registrar seu número 12 de derrota até o Clausura 2025.

O mais carente foi Santospor ser local, pela urgência de deixar o fundo da mesa e com mais entrega, o bom futebol conseguiu quebrar o zero com um gol de Ramiro Sordo, que venceu Jorge Hernández com a demissão de barco em breve dentro da área.

Santos vs Querétaro. Jornada 15. Liga MX. Imag7

A anotação a favor foi combustível para os guerreiros que com muito pouco começaram a encurralar Querétaro E embora eles tenham criado algumas oportunidades para aumentar a vantagem, o post e o goleiro rival o impediram.

Em repouso, a história estava indo bem para os habitantes locais, mas esses 15 minutos atualizam Querétaro Eles saíram com mais intensidade para o complemento e, na primeira ação, conseguiram amarrar quando Pablo Barrera fechou um grampo com apenas um minuto na quadra.

Los Galos Eles assumiram o papel dos protagonistas e gradualmente tocaram o arco rival, esmagador Santos Às vezes, isso parecia exausto em sua área e com sentimentos de desespero por não conseguir equilibrar o jogo.

A visita encontraria sua recompensa por domínio e minutos do fim, através de um cabeçalho de Franco Russo em uma jogada de bola parada. Barrera Ele colocou um centro na mancha criminal e o argentino atingiu a bola quase de volta ao arco para o bastão mais distante.

Agora Querétaro procurará se esgueirar -se para a próxima rodada antes Atlas e Bravos de Juárez, com quem o último ingresso é disputado para a classificação; Enquanto Santos visitará a CU para terminar este semestre cinza que recebe Tijuana em casa.