Radiografia do chileno de Hugo Sánchez para a conquista

Era 10 de abril de 1988, quando ‘Hugol’ desenhou uma pintura que fez com que o estádio Santiago Bernabéu derrubasse os lenços brancos.

Hugo Sánchez Ele surpreendeu o mundo com o chileno que fez a conquista e com o qual confirmou seu nome entre os melhores jogadores do Real Madrid. 37 anos após a pintura que fez com que o estádio Santiago Bernabéu tire os lenços brancos, em ESPN Lembramos do sucesso do atacante asteca com uma radiografia.

Hugo Sánchez trabalhou incansavelmente até aperfeiçoar seu tiro chileno. Real Madrid

Hugo terminou entre sete jogadores na área

Entre colegas e rivais, Hugo se destacou da marca e encontrou a bola entre sete elementos de ambas as equipes.

· Quatro defesas na área mais o goleiro

Esse foi o número de marcas que Sánchez Márquez enfrentou para fazer o famoso ‘Huguiña’.

· Três jogadores de Madri dizendo a Hugo

Havia dois elementos de Madri, além do mexicano, que estavam na área para procurar a bola.

· O centro era Martín Vázquez

Com a perna direita e a asa esquerda, Vázquez acomodou a bola na área para o cartão postal.

Juan Antonio Pérez foi o goleiro

Apesar de seu lançamento, ele não pôde evitar a queda de seu quadro. Anos depois, eu diria que era um objetivo magnífico.

Foto AP

· A bola se moveu 12 metros para a meta

Quase no auge do ponto criminal e inclinado em direção à ala direita, era a distância que as bolas levaram para a rede.

· Impacte a bola a 2,20 metros Hugo

Essa distância saltou e sua perna esquerda atingiu a bola com mais de 2 metros de altura em uma amostra de atletismo puro.