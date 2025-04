Rafael Fiziev vs. Ignacio Bahamondes anunciado como evento co-de-main para o UFC Baku

Rafael Fiziev receberá uma espécie de regresso a casa quando enfrentar o aumento da Ignacio Bahamondes no evento de mera-principal do UFC Baku em 21 de junho, anunciou a promoção na sexta-feira. Redfuryft relatou pela primeira vez a reserva.

O primeiro show do UFC no Azerbaijão será liderado pelo ex-campeão do UFC Jamahal Hill versus o candidato ao título de peso pesado, Khalil Rountree Jr.

Fiziev (12-4), que nasceu no Cazaquistão, mas cresceu no Azerbaijão, tentará tirar uma derrota de três lutas. O homem que, em um ponto de sua carreira no UFC, venceu seis seguidas, com nocautes contra Rafael dos Anjos e Renato Moicano, agora está enfrentando uma derrapagem depois de perder para Justin Gaethje (duas vezes) e Mateusz Gamrot.

Bahamondes do Chile (17-5) entra na maior luta de seu MMA Carer depois de aumentar seu recorde de octógono para 6-2 com um trio de vitórias vencedoras de bônus sobre Christos Giagos, Manuel Torres e Jalin Turner desde abril de 2024.

