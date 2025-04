Ramos e ‘Chicharito’ se encontram depois de jogar no Real Madrid

As estrelas estão alinhadas no gigante do aço e dois ex -jogadores do Real Madrid colidirão em Rayados vs. Chivas

Rayados receberá um Chivas no dia 14 do Clausura 2025. A partida terá o ingrediente da reunião de Javier ‘ Chicharito ‘Hernández Con Sergio Ramos. Ambos os jogadores jogaram juntos a temporada 2014-2015 na Espanha com o Real Madrid.

Javier Hernández Ele chegou Real Madrid de Manchester United emprestado por um ano para a temporada 2014-2015. ‘Chicharito‘Ele teve sua segunda aventura na Europa, agora com o clube mais importante da história. O atacante mexicano chegou à equipe branca e foi aí que ele concordou com Sergio Ramos. A defesa espanhola era um pilar da equipe e compartilhou a capitania com Iker Casillas.

Chicharito Hernández e Sergio Ramos eram colegas do Real Madrid Getty

Os primeiros meses para ´CHICHARITO ‘ Eles foram complicados jogando apenas alívio, como uma segunda opção de Minha esposa Na liderança. Com o passar das semanas e o calendário do Real Madrid Foi complicado com as partidas de meia semana entre Liga dos Campeões y Copa del Reypermitiu mais atividades ao atacante mexicano.

No final da temporada, ‘Chicharito‘Ele jogou 33 jogos entre LaligaAssim, Copa del ReyAssim, Liga dos Campeões y Copa do Mundo do Clube. Ele marcou nove gols e deu nove assistências, para produzir 18 pontos em 1358 minutos disputados em todas as competições. O artilheiro histórico mexicano gerou uma meta a cada 75 minutos. Ele é lembrado pelos fãs de Merengue pelo objetivo do triunfo que ele marcou nas quartas de final de Liga dos Campeões diante dele Atlético de Madrid.

Para Sergio Ramos y Javier Hernández Foi uma temporada “atípica” em termos do número de títulos que o Real Madrid. A equipe Carlo Ancelotti conquistou apenas a Copa do Mundo de Clubes de 2014, que foi disputada no Marrocos. Nos torneios domésticos, eles foram o segundo em Laliga e no Super copo espanhol E eles perderam a final do Copa del Rey. No Liga dos Campeões foram eliminados em semifinais por Juventus. Antes da chegada de ‘Chicharito‘, O Real Madrid já havia coroado o Super Copa da Europa.

Dez anos depois, eles coincidirão novamente Sergio Ramos y Javier ‘Chicharito‘ Hernándezmas em Liga MX. Os dois jogadores com o passado nas melhores ligas da Europa sairão nesta noite de sábado no BBVA Stadium como capitães de Rayados y Chivasrespectivamente. Sendo um fato incomum, onde dois jogadores do Liga MX tem atividade, com um passado pelo Real Madrid. Sendo a segunda vez neste Clausura 2025, a ocasião anterior foi no dia 4, quando se enfrentaram León y Chivas. ‘Chicharito’ era capitão de Guadalajara y James Rodríguez de ‘la fiera’.

Outras reuniões de ‘Chicharito’ no ‘gigante de aço’

A última equipe de Javier Hernández Na Europa, era o Sevilha da Espanha e apenas seis meses com a equipe Nervión em 2019. Lá ‘Chicharito‘Coincidiu com Óliver Torres y Lucas Ocamposque chegou Rayados ano passado. Nesse breve estágio do atacante mexicano, ele marcou três gols e deu assistência em 15 jogos disputados. ‘Chicharito‘Ele saiu Sevilha Rumbo para La Galaxy No mercado de inverno. Mas tendo jogado a primeira rodada do Liga Europaaquele título que conquistou junto com Torres y Ocampos No verão de 2020.