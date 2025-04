Randy Fine vencerá o assento do Congresso da Flórida, projetos da CNN, ajudando na maioria da casa estreita do Partido Republicano

CNN

O ex -senador do estado da Flórida, Randy Fine, vencerá a eleição especial para um assento aberto no 6º Distrito do Congresso da Flórida, de acordo com uma projeção da mesa de decisão da CNN. O resultado significa um suspiro de alívio para os republicanos após as preocupações tardias surgiram sobre os esforços de seus candidatos no distrito esmagadoramente conservador.

Fine substituirá o consultor de segurança nacional Mike Waltz e entregará reforços necessários para a estreita maioria do presidente da Câmara, Mike Johnson.

Poucos anteciparam uma corrida competitiva para o assento de Waltz quando ele renunciou em janeiro. O presidente Donald Trump venceu o distrito por 30 pontos em novembro, e Fine teve o apoio de Trump para suceder Waltz, um endosso que o levou através das primárias com poucas dificuldades.

Mas o oponente democrata de Fine, o professor de matemática Josh Weil, enviou ondas de choque da Flórida para Washington no mês passado, quando ele relatou arrecadar US $ 10 milhões. Enquanto isso, tudo bem conseguiu arrecadar cerca de US $ 1 milhão a meados de março e entrou nas últimas semanas da corrida com cerca de US $ 93.000 em mãos antes de emprestar sua campanha US $ 400.000.

Os líderes republicanos da Casa e da Câmara ficaram cada vez mais frustrados com a multa com o que viam como uma campanha sem brilho, temendo que uma exibição ruim aliviaria uma narrativa de que os eleitores já estavam azedando em Trump. A certa altura, um dos principais conselheiros de Trump pediu multa a melhorar sua operação política e captação de recursos e responder aos ataques de Weil às ondas de rádio, disseram três pessoas familiarizadas com a conversa à CNN.

Trump encenou um tele-rali na quinta-feira para ajudar a aumentar bem nos dias de encerramento. Notavelmente, o governador da Flórida, Ron DeSantis, uma figura popular entre os republicanos em seu estado, se recusou a apoiar bem e culpou o legislador de longa data pelo concurso mais apertado do que o esperado.

“É um reflexo do candidato específico”, disse DeSantis. Os dois republicanos têm um relacionamento controverso desde que Fine lançou seu apoio nas primárias presidenciais do Partido Republicano de DeSantis para Trump.

Fine levou outra bagagem para a corrida. Ele não mora no distrito que agora representará e tem um histórico de declarações controversas e brigas locais.

Ainda assim, os democratas nacionais fizeram investimentos mínimos na corrida, e poucos no partido entretiveram seriamente a idéia de que poderia ser uma picape surpresa.