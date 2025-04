Rankings mostram: Qual a alta de Paddy Pimblett passa após um desempenho espetacular no UFC 314?

Paddy Pimblett provou os que duvidam errado novamente.

O UFC 314 era sobre os pesos -penas, com Alexander Volkanovski vencendo Diego Lopes para reivindicar um título vago no topo da carta, e Yair Rodriguez, Jean Silva e Dan Ige conquistando vitórias significativas. Mas é Pimblett que, sem dúvida, fez o maior número de manchetes, derrotando o veterano candidato Michael Chandler de maneira dominante e se cimentando como um dos 10 melhores lutadores da divisão leve.

Mas quão alto ele deveria ir?

A posição de Pimblett levou a um debate surpreendentemente acalorado entre o painel de rankings de MMA Fighting de Alexander K. Lee, Mike Heck, Jed Meshew e E. Casey Leydon e você pode ouvir você mesmo em nosso último episódio do The Rankings Show. Pimblett venceu um lutador entre os 10 melhores legítimos ou ele foi simplesmente o beneficiário de enfrentar a pior versão de Chandler que vimos dentro do octógono?

Além disso, discutimos os motores e os agitadores a 145 libras, se a era Patricio Pitbull-UFC chegou tarde demais e classificou as lutas mais intrigantes do segundo trimestre do cronograma do UFC.

Assista ao último episódio do MMA Fighting Rankings Show acima ou ouça abaixo e não se esqueça de se inscrever no MMA Fighting Feed em podcasts da Apple, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e todas as suas outras plataformas favoritas de podcast para os episódios mais recentes da equipe.