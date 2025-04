Rankings Shakeup: Alexander Volkanovski reina novamente, Jean Silva explode no top 10

A saída de Ilia Topuria deixou a porta aberta para um rosto familiar para voltar ao topo das paradas de penas.

No evento principal do UFC 314, o ex-campeão Alexander Volkanovski tornou-se duas vezes campeão Alexander Volkanovski com uma performance vintage de cinco rodadas contra um Scrappy Diego Lopes. Sem surpresa, Volkanovski recupera o primeiro lugar no ranking global de combate ao MMA, enquanto Topuria foi completamente removido, tendo deixado claro que ele apenas pretende competir a 155 libras daqui para frente.

É uma visão familiar para os fãs de luta, já que Volkanovski ocupou o primeiro lugar por mais de quatro anos antes de ser destronado por Topuria no UFC 314. Ele agora se encontra com muitas oportunidades para adicionar ao seu legado com um litany de novos desafiadores que aguardavam os maiores majoras, incluindo o MOVSAR EVLOEV e um par de contestadores que arrecadavam majores majores.

Jean Silva também fez um respingo no UFC 314, melhorando seu recorde no UFC para 5-0 com uma vitória deslumbrante sobre Bryce Mitchell. O representante energético dos nerds da luta dominou Mitchell nos pés antes de terminar com um ninja liso de estrangulamento no segundo turno. É discutível que nenhum lutador tenha deixado Miami com mais zumbido do que Silva após essa performance impressionante.

E depois há Lerone Murphy, que derrotou silenciosamente Josh Emmett na atração principal do UFC Vegas 105 para garantir um lugar no nosso top 10 pela primeira vez. Murphy pode não oferecer performances vencedoras de bônus todas as vezes, mas está invicto em sua carreira profissional e venceu oito lutas consecutivas no UFC desde que foi empatado em sua estréia. Se outros desafiantes estiverem disponíveis, não está fora do campo da possibilidade de Murphy receber uma ligação do campeonato mais cedo ou mais tarde.

Independentemente de quem é o próximo, Volkanovski está de volta ao banco do motorista, o que parecia improvável após sua perda para Topuria há 14 meses. Sua reascência é uma das histórias de bem-estar de 2025 e você pode ter certeza de que ele está ansioso para voltar à gaiola e provar que os duvidosos estão errados novamente.

Confira o ranking de 145 libras do MMA Fighting abaixo.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 2 Alexander Volkanovski def. No. 5 Diego Lopes, No. 8 Yair Rodriguez def. No. 9 Patricio Pitbull, nº 13 Lerone Murphy def. No. 10 Josh Emmett

Próximas lutas com lutadores classificados: No. 14 Gia de vs. David Viewa (UFC Kansas City, 26 de abril)

Fighters também recebem votos (número de aparições de votação mostradas): Dan Ige (3), Kleber Koike (2), Calvin Kattar (1)