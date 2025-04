Rashad Evans: Rampage Jackson Fight não vai acontecer por ‘obrigações contratuais’

Rashad Evans e Rampage Jackson não lutarão em um ringue de boxe no próximo fim de semana, afinal.

Os ex -campeões do UFC foram previstos para se fechar no evento principal do ICS Mania 1 em 12 de abril no poço em Albuquerque, NM

O ICS Boxing divulgou um comunicado, afirmando: “A luta em 12 de abril ainda está em andamento. O martelo e o co-principal ainda estão acontecendo. E Rashad Evans estará lutando contra um novo oponente”.

No entanto, parece que Evans também não lutará neste evento – com ou sem Jackson. Evans divulgou sua própria declaração também sobre o assunto.

“Essa decisão foi algo que não queríamos tomar. Sabíamos o quanto os fãs estavam ansiosos pelo evento, e estávamos ansiosos por isso também. Encontramos alguns desafios inesperados com a promoção e algumas obrigações contratuais importantes não são cumpridas conforme planejado”, disse Evans em seu comunicado.

Evans ainda espera encaixar Jackson no futuro.

Em seu primeiro encontro, Evans foi vitorioso no UFC 114 em maio de 2010 por meio de decisão unânime em um evento principal não título depois de treinar um contra o outro na 10ª temporada de O lutador final. Evans retorna ao mundo dos esportes de combate pela primeira vez desde que terminou sua aposentadoria em 2022 com uma vitória de decisão sobre Gabriel Checco para o Eagle FC.

Jackson está fora de ação desde uma derrota por nocaute na primeira rodada de dezembro de 2019 para o Fedor Emelianenko no Bellator 237. “Rampage” foi um total de 20 a 10 através de suas corridas no UFC e orgulho, além de conquistar vitórias em cinco dos oito passeios do Bellator.