Rashad Evans revela o que levou ao cancelamento do Rampage Jackson Boxing Match, se a luta pudesse ser remarcada

Rashad Evans ficou muito empolgado por seu retorno ao ringue para uma luta contra o rival de longa data Quinton “Rampage” Jackson, mas nos dias que antecederam a luta, o Hall da Fama do UFC percebeu que as promessas feitas aos lutadores não estavam sendo mantidas pelos promotores.

Isso levou à decisão da décima primeira hora para Evans e Jackson deixarem o cartão, em vez de enfrentar um fiasco em potencial, realmente lutando e assistindo às obrigações contratuais não serem cumpridas depois.

“As negociações meio que desmoronaram até onde as coisas que eu e o tumulto foram prometidos para entrar na luta. Isso não foi cumprido”, disse Evans ao MMA lutando na segunda -feira. “Tentamos contorná -lo para que isso pudesse acontecer, mas não era tempo suficiente para fazer todo mundo feliz. [parties] Apenas decidi que seria melhor se não fizéssemos isso. Foi decepcionante.

“Por um lado, isso é algo que construímos por um tempo e é algo que realmente tivemos em forma. Nós não vamos entrar lá e estragar isso. Isso é algo pelo qual ambos nos concentramos e foi uma boa coisa de foco para ele e eu e eu está em ótima forma agora.

Embora Evans não tenha discutido os detalhes exatos do contrato, ele revelou que o dinheiro absolutamente participou da decisão de puxar a luta.

O ex -campeão do UFC Light Heavyweight reconheceu que ouvir histórias de horror de toda a indústria, onde os combatentes eram garantidos por certos pagamentos apenas para serem rígidos depois que um evento já aconteceu em sua mente quando chegou a hora de sair da luta.

“É definitivamente um componente financeiro”, disse Evans. “Foi aí que as coisas saíram um pouco dos trilhos. Não fomos capazes de ser inteiros e apaziguados antes que fosse hora de realmente dar o próximo passo e realmente saber que tudo será resolvido quando a luta é feita. A última coisa que queríamos fazer foi a luta.

“Houve algumas histórias sobre outros lutadores que participaram de partidas de boxe e não recebendo de longe o dinheiro que eles negociaram. Por isso, colocamos algumas medidas de segurança para garantir que estamos atingindo certos marcos e podemos deixar essa marca quando chegar a hora. Não fomos capazes de chegar a esse acordo.”

Um incidente em particular vem à mente envolvendo os colegas veteranos do UFC Jorge Masvidal e Nate Diaz depois que eles se enfrentaram em uma luta de boxe em julho de 2024 com Diaz, em seguida, entrando com uma ação contra Fanmio-a empresa que promoveu a luta em pay-per-view-por US $ 9 milhões que ele alegou que ainda foi devido ao evento.

Mais tarde, Masvidal disse ao MMA Fighting que ele tinha que “defender o quinto” sobre seus próprios problemas sobre possíveis problemas de pagamento desse evento, mas prometeu “tudo será conhecido” eventualmente.

Essa situação chamou a atenção de Evans quando ele começou a ter dúvidas sobre se ele e o Rampage acabariam em uma provação semelhante com a luta de boxe.

“Era algo que queríamos ter certeza de que aprender com essa situação [with Diaz and Masvidal] E certificando -se de que fomos cuidados e garantimos que tudo fosse atendido e contabilizado antes mesmo de entrarmos no ringue para lutar “, disse Evans.” Simplesmente não foi capaz de chegar a tempo.

“Eles ainda estão juntando este cartão, as coisas ainda estão acontecendo, então eu não sei se há uma solução para ela e elas vêm com algo no esforço de vala de última hora, podemos fazer com que algo aconteça, mas a partir de agora, não é algo que possamos continuar.”

Apesar de sua rivalidade no UFC com planos de reacender a briga para o ringue de boxe, Evans disse que definitivamente consultou o Rampage antes que a luta fosse cancelada.

“Tivemos diálogo e conversamos sobre isso”, disse Evans. “We just made sure that we were both OK with stepping away from this promotion and potentially serving it up for another time. Like it or not, he is my adversary when it comes to fight night, but there’s also this symbiotic relationship that happens along the way when you have an opponent like Rampage. Him and I have a very special thing together being that we have really good chemistry together and really good fight chemistry together. That’s something that you really want to stick with because it makes fighting that much Funner. ”

É um resultado compreensivelmente perturbador para um par de combatentes veteranos que não competiram recentemente, mas colocaram outros projetos em espera para se preparar para uma luta de boxe.

Enquanto Evans ainda treina regularmente, ele não está colocando seu corpo através do tipo de exercícios necessários para um campo de treinamento se preparar para uma briga. Então, com a lesão cancelada, Evans admite que ele terá que mudar de marcha para retornar às suas atividades regularmente agendadas, mas ele não está perdendo totalmente a esperança de que a luta possa ser remarcada.

De fato, Evans diz que está aberto à idéia de trabalhar com um promotor diferente que pode até querer apresentar a luta em outro cartão de marquise, como os mantidos pelo Misfits Boxing ou até mesmo um show encabeçado por uma estrela como Jake Paul.

“Vou me reagrupar, mas definitivamente tenho o desejo de fazer a luta de boxe com o Rampage”, disse Evans. “Foi muito divertido me dedicar e realmente voltando à mentalidade de luta. Desde que me afastei de lutar, estive ocupado fazendo outras coisas, me desenvolvendo fora do jogo de luta, o que é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda estou com mais de um pouco de que eu não tenho mais que eu me de uma vez que eu tenha um pouco mais de que eu tenha um pouco mais de que eu tenha um pouco mais de que eu tenha um pouco mais de que eu tenha um pouco mais de que eu tenha um pouco mais de que eu tenha um pouco mais de que eu tenha um pouco mais de que eu tenha um pouco de que eu me de uma vez, eu tenho um pouco mais de que eu tenho um pouco de que eu tenha um pouco de que eu me de uma vez, eu tenho um pouco mais de que eu tenho um pouco de que eu tenha um pouco de que eu me de uma vez, eu tenho um certo. vezes. ”

“If the opportunity does present itself, and we do find ourselves another promotion that can make it happen, then I’m all for it. It’s just about making sure that both of us are taken care of and it’s something that makes sense to both of us as well … . We know that there’s a lot of promotions that really fit into this space and really fit into what we do. It’s really a good thing that influencer market has opened up the way that it has and it’s really received by the fans and it’s something that’s diversão.”

Evans não está desistindo da esperança na luta contra o Rampage até que todos os recursos estejam esgotados, mas ele também não gastará uma quantidade exorbitante de tempo enfatizando problemas fora de seu controle.

Ele passou com sucesso para uma vida longe de lutar, que inclui empresas que ele abriu, além de praticar analistas em torno de esportes de combate, então Evans tem muito para mantê -lo ocupado, mesmo que ele ainda queira dar um soco mais uma vez.

“A vida continua se isso não acontecer no curto prazo”, disse Evans. “Vou colocar meu treinamento no backburner até onde fazê -lo duas ou três vezes por semana e realmente começar a se concentrar nos meus outros negócios e realmente começar a fazer outras coisas fora do jogo de luta”.