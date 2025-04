Raul Rosas Jr. detalha como a altitude no UFC México quase o terminou: ‘Quando a primeira rodada terminou, eu estava morto’

Raul Rosas Jr. conquistou uma quarta vitória consecutiva com uma decisão unânime sobre Vince Morales no UFC México, e acontece que uma tentativa tardia de retorno não o colocou tanto quanto seu próprio condicionamento.

Quando a terceira rodada começou com Rosas claramente nos scorecards, Morales fez um último esforço para conseguir a vitória depois que ele se agarrou a um estrangulamento D’Arce. Houve alguns momentos em que Rosas estava fazendo uma careta da submissão, mas, apesar de vários ajustes, Morales simplesmente não conseguiu afundar no controle para acabar com a luta.

Olhando para trás agora, o candidato de 20 anos diz que nunca estava perto de tocar ou ficar sufocado porque sabia exatamente o que esperar de Morales.

“Para ser sincero, eu não iria tocar independentemente”, disse Rosas ao MMA Fighting. ““[In] Qualquer estrangulamento, eu poderia estar lá por cinco minutos completos, sem problemas. Com mim, se você é capaz de me engasgar, isso significa que seu estrangulamento é perfeito. Porque na academia, em todos os lugares, eu até deixei as pessoas agarrar minhas costas e pegar um estrangulamento completo, e sou capaz de estar lá para sempre e seus braços são gaseados, especialmente para este acampamento, eu sabia que Vince era muito bom no D’Arce. Eu senti isso em treinamento antes, porque já treinei com ele há um ano e meio. Eu nunca toquei.

“So this camp, I had my brother and other people I didn’t know start with a deep, deep really, D’Arce and I would say OK go and they were trying to choke me and I would escape. I felt really comfortable. His choke I would say the deepest, the one that went the deepest was the last one, but it was 55 percent out of 100 percent deep. It was a little bit uncomfortable but not enough to pass out or choke me out.”

Rosas admite que ele estava realmente um pouco surpreso que Morales foi para o D’Arce Choke depois que ele não conseguia pousar quando eles estavam treinando juntos na academia.

“Quero dizer, pensei que ele saberia porque conseguiu treinar antes”, disse Rosas. “Eu o deixei ter um profundo d’Arce em mim antes, quando eu treinei com ele um ano e meio atrás. Ele apertou o mais difícil naquela sessão de treinamento. Como me lembro, ele se apertou tanto por um minuto e não conseguiu tocar em mim.

“Eu pensei que entrar na luta que ele saberia, não importa o quão profundo fosse, ele não iria me tocar. Mas agora que eu penso sobre isso, por que não tentar, sabe? Obviamente, ele tentou.”

Enquanto Rosas diz que a submissão nunca chegou perto de terminá -lo, a altitude na Cidade do México era uma história completamente diferente.

Os combatentes lutaram notoriamente para lidar com o ar sempre que competir na alta altitude da região e, tanto quanto Rosas tentava se preparar para o que seria, ele nunca lidou com um nível de exaustão que experimentou durante a batalha de três rodadas.

De fato, Rosas foi forçado a alterar sua estratégia, porque quando a primeira rodada terminou, ele pensou que havia terminado.

“Quando a primeira rodada terminou, eu estava morto”, disse Rosas. “Zero em mim. Meus braços estavam mortos. Foi por isso que não golpeei mais. Meus braços estavam mortos. Eles não responderam mais. [Usually when I go to] A esquina e ficou lá quase relaxando e desta vez, quando fui para a esquina, a primeira coisa que faço, digo a eles água, me dê água porque estava muito seca. Então eu me levanto porque a segunda rodada está prestes a começar e eu olho para ele e ele está pulando [around]tudo fresco e eu era como f*ck. Porque eu estava morto. Eu era como f*ck.

“Então eu recebi um flashback da luta de Christian Rodriguez e eu fiquei como não, não posso deixar isso acontecer de novo. Não posso perder. Eu era como não importa o quê, não sei o que vou fazer, não sei como vou fazer isso, mas vou ganhar, mas vou ganhar, depois que eu vou ganhar, e depois vou ganhar, mas vou ganhar, depois que eu vou ganhar e, hoje, eu vou ganhar, mas vou ganhar, mas vou ganhar, depois que eu vou ganhar, e depois vou ganhar, mas vou ganhar, e depois vou ganhar, mas vou ganhar, mas vou ganhar, depois que eu vou ganhar e, hoje, vou ganhar. Na luta e eu consegui apenas vencer a luta. ”

Rosas sofreu sua única derrota na carreira quando deixou a decisão de Rodriguez em 2023 depois que ele ficou completamente sem gasolina, o que permitiu que seu oponente assumisse o controle.

Ele se recusou a deixar a mesma coisa acontecer novamente, então Rosas efetivamente se voltou para a vitória, mesmo que seu corpo estivesse completamente exausto.

“Eu estava morto, especialmente para o terceiro”, disse Rosas. “Ele passou de zero para negativo. No terceiro, tem sido o mais cansaço que já senti em uma briga. É por isso que estou orgulhoso de mim mesmo porque consegui cavar fundo.

“Mesmo no dia seguinte eu acordei, levei o dia inteiro, eu ainda estava sem fôlego. Como se eu tivesse acabado de fazer a corrida de 10 milhas. Acho que por como empurrei meu corpo naquela noite, naquela noite, empurrei tanto, levava outro dia inteiro para ainda recuperar meu ar. Ainda estava sem fôlego.”

Considerando o quão mal as coisas poderiam ter terminado naquela noite, Rosas se orgulha de si mesmo por encontrar uma maneira de lutar pela adversidade e fazer o trabalho. Não foi o melhor desempenho de sua carreira, mas Rosas tinha muito errado, mas ele ainda acabou com outra vitória em seu currículo.

“Não perfeitamente, mas perfeita de certa forma”, disse Rosas. “Consegui colocar essa experiência, lutando em altitude, aprendendo a me administrar quando estava tão cansada e ainda me mantendo na luta. Mas, obviamente, eu sempre quero um acabamento, mas isso me ajuda muito porque antes que eu terminaria todo mundo.

“Em algum momento, eu disse que tenho que aprender a gerenciar sempre que não sou capaz de terminar todo mundo. Gerencie três rodadas. Como fazer três rodadas. Como vencer uma luta, não apenas terminar uma luta e agora, para a minha próxima luta, sei que tenho que montá -la para saber quando vencer a luta e quando fazer a morte.”

Quanto a voltar à Cidade do México para outra luta, Rosas admite que teria que se acostumar melhor à altitude, mas ele está feliz por ter conseguido a primeira luta do caminho, pelo menos ele sabe o que esperar se houver uma próxima vez.

“Estou sempre pronto para o desafio”, disse Rosas. “Honestamente, se a luta faz sentido, como se fosse uma grande luta, uma grande oportunidade, sim.

“A única razão pela qual duvido às vezes vou lutar na Cidade do México não é por causa da altitude, mas é porque grande parte da minha equipe não consegue, treinando parceiros, treinadores, por isso é um acampamento menor, assim como três pessoas comigo e isso é fácil. Agora, isso é o que eu a experimentará.