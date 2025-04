Ray J & Princess Love Divorce ainda é, apesar de escapar da língua no concerto de Bow Wow

Ray J. dando Amor da princesa Tecnicamente ainda são casados, apesar de pedir o divórcio quatro vezes – e eles recentemente exercem seu direito conjugal de chupar o rosto um do outro em público !!!

Todos os sinais apontaram para o medidor em brasa na turnê do milênio da noite passada em Miami.

Ray e Princess foram causados ​​por várias testemunhas, tocando um ao outro com beijos franceses, enquanto se abraçando firmemente sob as luzes do concerto.