Rayados confirma ferimentos de Sergio Canales depois de quebrar uma porta

A equipe Regiomontano informou que os espanhóis estavam em repouso durante a quinta -feira e que valorizará sua participação contra Chivas neste sábado

Rayados confirmou que o meio -campista Canales de Sergio Ele recebeu atenção médica durante o curso desta quinta -feira devido a feridas na perna esquerda, depois de quebrar uma porta de vidro quando entrou no vestiário após o treino da equipe no centro de treinamento ‘El Barrial’.

Da mesma forma, a equipe relatou que Canales de Sergio Foi em repouso durante o resto do dia e que o órgão médico estará perto do jogador para avaliar sua evolução e participação no sábado, 5 de abril, 5 contra Chivas.

Os canais de Sergio terminaram com feridas na perna esquerda depois de quebrar uma porta de vidro no camarim. Azael Rodriguez/Getty Images

Canales de Sergio Chegou Rayados Durante a janela de assinatura antes do início da abertura de 2023 e atualmente faz parte dos nomes estelares que o clube tem entre suas fileiras, juntamente com Sergio RamosAssim, Lucas Ocampos y Óliver Torresna busca de um excelente desempenho durante o Copa do Mundo de Clube 2025.

Sob o bastão do treinador argentino Martín DemichelisAssim, Rayados Não passa por um bom tempo no Fechando 2025 de Liga MXcom o saldo de cinco vitórias, quatro empates e o mesmo número de perdas, o que coloca a instituição como um nono passo da competição com 19 pontos.

O último resultado de Rayados No torneio doméstico, foi uma derrota em casa em frente a Tijuana 1-2 com remoto incluído, que causou vai Demichelis como modelo de equipe.

Por outro lado, em nível internacional, os resultados não acompanharam Rayados durante o semestre, já que a equipe foi eliminada por Vancouver Whitecaps Na rodada de 16 Copa dos Campeões da CONCACAF.