Rayados: Demichelis reconhece a troca de troca no camarim

O treinador de Monterrey disse que está aberto para ouvir as opiniões de seus jogadores.

O treinador de MonterreyAssim, Martín DemichelisEle aceitou que, durante o treinamento da manhã de quinta -feira, ele teve uma “troca de opiniões” com seus jogadores.

Relatórios da mídia regiomontaniana apontaram que o estrategista sul -americano teve uma troca de palavras com o meio -campista espanhol Canales de Sergioque se tornou o melhor elemento da equipe no ano passado.

Rayados é o nono da Clausura 2025 e vem de perder com Tijuana. Imag7

Dada esta situação, o técnico Demichelis Ele falou na saída do treinamento quando questionado sobre o que aconteceu na prática.

“Você coloca o título que deseja. Você coloca o título de discussão. Nós nos abrimos para a opinião do jogador deseja expressar. Em todas as equipes, esportes e figurinos, há uma troca de opiniões. Não sou autoritário. Gosto de ouvir e o jogador opina para obter as melhores conclusões”, disse o treinador argentoso.

No mesmo teor, Demichelis Ele ressaltou que tudo está com o objetivo de crescer e levar a equipe à frente no final do Fechando 2025. “Entre todos crescem, porque sabemos o que jogamos no fim de semana e queremos representar a instituição como merecemos. Aqueles que saem para tocar verão 11 guerreiros e é a coisa mais importante sobre tudo”, disse ele.

Monterrey Ele não vive seu melhor momento na temporada. No torneio, eles têm um equilíbrio de cinco vitórias, quatro empates e quatro colapsos. No fim de semana passado, eles perderam para o pior time do campeonato, Tijuana, um esquadrão naquele dia antes de mudar de treinador.

O próximo compromisso com Monterrey O fim de semana estará em frente a Chivas, que também está em busca de um lugar em Brincar Em quando marcham na décima primeira posição.

O que aconteceu no treinamento de Rayados?

Após uma extensa sessão de vídeo, minutos depois, já no campo, Canais mencionado a Demichelis Em um tom alto, o time não joga nada, e isso exibiu os jogadores. Dada esta situação, Nelson Deossa supostamente interveio a favor do treinador, ele mencionou uma fonte para ESPN, Então os espanhóis estariam em dúvida para o duelo contra Chivas.

Canais Ele deixou a sessão e baixou sua raiva com alguns objetos, e mais tarde deixou o complexo esportivo no veículo de outro parceiro, então deixou o caminhão no bairro.

-Comodando informações de Oscar Gallardo.