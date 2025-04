Reação: Dana White anuncia luta pelo título do UFC 316, incluindo Merab Dvalishvili vs. Sean O’Malley 2

O UFC prometeu grandes notícias de Dana White na terça -feira, e o CEO do UFC anunciou duas lutas de campeonato de peso de pesosos para o retorno do UFC a Nova Jersey.

White revelou nas mídias sociais que o principal evento do UFC 316 – que acontece no dia 7 de junho no Prudential Center, em Newark – será uma revanche para o campeonato de peso de pesos entre Merab Dvalishvili e Sean O’Malley. A dupla se reuniu no UFC 306 em setembro passado, onde Dvalishvili conquistou o título de O’Malley por decisão unânime no evento principal.

No evento co-de-main, agora Julianna Peña, duas vezes feminina, defende seu recém-conquistado campeonato pela primeira vez contra Kayla Harrison.

Após as notícias de White, Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem às notícias, se os anúncios cumprirem o hype, o novo evento principal do UFC Kansas City entre Ian Machado Garry e Carlos Prates e muito mais.

Assista a reação completa às notícias no vídeo acima. Uma versão somente em áudio do show pode ser encontrada abaixo e em podcasts da Apple, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.