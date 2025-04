Real Madrid: a derrota dos solistas

A imagem do Real Madrid lançando centros sem sentido para procurar um retorno impossível contra o Arsenal despiu uma equipe cheia de estrelas, mas isso não tem um set.

O Real Madrid ‘morreu’ condenado por ansiedade e seu jogo coletivo zero. Uma equipe feita e à direita – o arsenal – despiu da cabeça aos pés do conjunto de estrelas solo que carecem de harmonia.

Laliga está na ESPN+ Agora você pode desfrutar da Laliga na ESPN+, onde pode ver todos os jogos ao vivo em espanhol. Inscreva -se aqui

A humilhação nas quartas de final da Liga dos Campeões é a conseqüência de uma temporada marcada pela irregularidade e que foi mantida em alguns resultados positivos que não foram o produto da eficiência.

Madri é capaz de competir e vencer praticamente qualquer rival, coberto por suas figuras, no gênio que brota do Mbappé, Vinícius, Bellingham, Rodrygo, Modric, Modric, Valverde, Courtois e uma longa botinha etc.

No entanto, a ausência de um conjunto efetivo ou um jogo posterior teria seu preço. O primeiro e muito alto é estar fora de seu torneio, mas não apenas isso, a maneira como ele foi eliminado foi doloroso: sem competir, sem recursos, apelando para um retorno baseado em centros para a área sem o mínimo de sentido.

Vinícius lamenta no jogo contra o Arsenal. Getty Images

Vinícius e Mbappé são geralmente os jogadores mais consistentes do time, e eles se abraçam em excesso de Carlo Ancelotti, com o alto risco de ter uma noite ruim e, com ela, as esperanças de competir em casos decisivos.

Ambos os atacantes eram pouco menos que fantasmas no laço contra o Arsenal, apenas com um pouco de brilho graças à sua explosividade, mas pouco mais. Basta resumir que em 180 minutos Madrid fez um objetivo para os ‘Gunners’, que foi o produto de um erro na saída do rival e não merece alguma peça elaborada ou uma ação individual.

Com a constelação de estrelas que ele tem em seu esquadrão, é até ridículo pensar que algo está faltando neste Madri, mas incrível que parece falta uma peça fundamental: Toni Kroos.

jogar 1:59 “Não há como analisar um Real Madrid que vai de mal a pior” O Real Madrid não conseguiu voltar contra um arsenal que o espancou novamente no retorno com uma pontuação global 1-5

O alemão era o equilíbrio, o equipamento que operava o restante conectando os circuitos defensivos e ofensivos. Nem Valverde que ele não sabe mais se é lateral, meio -campista ou extremo e que sofre altos e baixos marcados, nem Camavinga, nem Tchouaméni, nem Modric, nem o Ceballos foram capazes de atuar como Kroos.

No lado direito após a lesão grave de Dani Carvajal, outro ponto fraco apareceu, porque nem mesmo misturando Lucas Vázquez e Fran García emerge um jogador decental para ocupar a posição.

ESPN+ em espanhol Laliga, Bundesliga, MLB, UFC, boxe e milhares de eventos ao vivo, séries originais exclusivas e muito mais. Inscreva -se aqui

Se essas são as fraquezas do Real Madrid nesta temporada, mas não podem ignorar a responsabilidade de Ancelotti, um gênio, um vencedor, um treinador histórico, um ótimo gerente, mas que não conseguiu implementar um estilo, um selo que caracteriza uma equipe cheia de figuras.

Vai de novo, essa equipe pode vencer qualquer pessoa pela riqueza de sua matéria -prima, mas não para um funcionamento coletivo que o apóia. E essa falta não é culpa que o treinador.

A temporada não está perdida, porque em Laliga os quatro pontos que o separam do Barça na ausência de sete jogos não parecem definitivos, e a Copa del Rey será definida em um confronto direto.

Algo pode resgatar Madri, embora com a eliminação na Liga dos Campeões tenha ficado claro que a fórmula de apostas em solistas nem sempre é bem -sucedida.