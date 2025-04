Real Madrid: Ancelotti fica se ele vencer a Copa del Rey e/ou Laliga?

O desafio de derrotar o Barcelona em duas conformidades parece demais para um Alicaid Real Madrid, mas Ancelotti ainda poderia salvar a cabeça

Ele Real Madrid Ele acostumou seus fãs a sempre lutar pelos principais títulos, mas depois de serem eliminados no Campeõesagora eles podem se concentrar em conquistar dois troféus, o Copa del Rey y Laligaembora o façam em um ambiente desconfortável para o treinador Carlo Ancelotti e em frente ao seu rival firme: Barcelona.

A decepção pela dupla derrota contra o Arsenal desencadeou os fantasmas que descansaram por um longo tempo, porque independentemente do desempenho individual ou coletivo, o Real Madrid Ele sempre encontrou triunfos milagrosos quando parecia destinado a falhar.

Ancelotti, sério após a derrota contra o Arsenal na Liga dos Campeões Angel Martinez/Getty Images

Esses fantasmas agora são rendidos e os candidatos ideais já são mencionados para substituir Ancelotti. Algumas mídias até publicaram que o treinador italiano nem sequer terminará a temporada da Laliga se ele perder a final da Copa del Rey.

Mas para aqueles que têm pouca memória, esse time despejado, que não jogou bem contra o Arsenal, tem uma aura incomparável.

A busca por culpado vem com cada derrota e geralmente é indicada como sempre. Thibaut Courtois, Vinícius Júnior, Rodrygo, Federico Valverde e Jude Bellingham estão entre os mais questionados, quando recentemente eles eram os grandes heróis das grandes conquistas do Real Madrid.

Sua falta de força agora é confundida com um sistema de jogo ruim. Pode ser verdade que Ancelotti teve responsabilidade por não ter um plano diferente e apenas esperar que ele chegue milagrosamente, pois a cada estação, um cambalhota do Real Madrid que salvou e compõe a falta de trabalho tático.

ESPN+ em espanhol Laliga, Bundesliga, MLB, UFC, boxe e milhares de eventos ao vivo, séries originais exclusivas e muito mais. Inscreva -se aqui

Além da eliminação nos campeões, o Real Madrid tem um desafio interessante diante de si, pois pode demonstrar contra o Barcelona que ainda é o grande rival vencer.

Atualmente, as condições favorecem o clube do Barça para o primeiro duelo, no próximo sábado, 26 de abril, uma final da Copa del Rey na qual os estilos antagônicos colidirão, a posse previsível de Barcelona contra o jogo individual de Merengues.

Laliga está na ESPN+ Agora você pode desfrutar da Laliga na ESPN+, onde pode ver todos os jogos ao vivo em espanhol. Inscreva -se aqui

Parece não haver armas secretas, embora a favor da equipe do Hansi Flick seja o melhor desempenho geral em todas as suas linhas, enquanto Ancelotti dependerá mais uma vez da inspiração de suas múltiplas figuras.

A Laliga parece mais complicada, embora o clássico próximo domingo seja outra oportunidade para o Real Madrid parar este trem do Barça que marcha sem frear o trigêmeo.

A atmosfera nesse jogo dependerá muito do que acontece no Estádio Olímpico do Cartuja de Sevilha, já que o vencedor chegará com o espírito mais alto e terá revanche para o perdedor. Para o Barcelona, ​​possivelmente, isso pode significar a definição do título, porque atualmente tem quatro pontos de vantagem e, após o clássico, eles subtrairão nove pontos a serem disputados; portanto, em 11 de maio, em caso de vitória, seria selar sua coroação na Laliga.

Se o Real Madrid não dependia tanto de seus números, o declínio do Kylian Mbappé não deve se preocupar muito, mas sem dúvida, Ancelotti precisará de uma estratégia mais funcional se ele quiser levantar pelo menos um troféu.

Ancelotti ficará se ele vencer a Copa del Rey e/ou Laliga?

Não é muito difícil prever que o ciclo de Ancelotti poderia terminar se nenhum dos dois títulos contra o Barcelona. Seria um fracasso retumbante, especialmente porque ele recebeu o reforço sonhou por vários anos.

Kylian Mbappé chegou ao Real Madrid depois de muitas tentativas e se ele sair em sua primeira temporada sem títulos importantes, já que eles venceram a Super Cup e o Intercontinental, só se poderia falar sobre fracasso.

E embora nem toda a culpa seja de Ancelotti e você não possa esquecer seu ótimo trabalho, uma equipe com essa grandeza não pode depender de milagres.

Eles precisam de um treinador com mais recursos, que trabalha com os números e impõe um estilo, que disciplina Vinícius e para de apertar jogadores como Valverde, que se move toda semana e em posição total.

Ancelotti será como um, se não for o melhor treinador do Real Madrid da história. Suas conquistas permanecerão no imponente salão de troféus de Bernabéu como um recorde, mas o novo sangue, como Xabi Alonso, poderia aproveitar sua estrutura e operar uma máquina que não está quebrada e só precisa de ajustes para ser o francinho novamente para o qual os ventiladores foram usados.

Por outro lado, se o Real Madrid vencer as duas competições ou pelo menos um (a Copa del Rey parece mais acessível), Ancelotti teria algum argumento para continuar na próxima temporada, embora a pressão externa certamente continue pedindo sua cabeça.