Real Madrid: Ancelotti repreende Endrick para jogar contra o Getafe

O treinador italiano também falou sobre o desempenho de Arda Güler e Brahim Díaz

Carlo AncelottiTécnico do Real Madridfez uma ligação para o atacante brasileiro Endrickdepois de perdoar uma ocasião clara para cortar a bola para o goleiro rival com um parceiro livre para marcar, uma ação que lhe custou a mudança.

“Ele teve duas oportunidades: no primeiro que ele não pôde fazê -lo, mas no segundo, o que poderia estar fora de jogo, ele não pode fazer essas coisas. Ele é jovem e precisa aprender. Ele deve ser tão forte quanto possível e não fazer o que ele fez; o Colpo não vale o futebol não existe, não existe,” o teatro).

Endrick contra o Getafe EPA/Juanjo Martin

O treinador italiano celebrou o cumprimento do objetivo de vencer em Getafe (0-1) e chegar à final do Copa del Rey que no sábado ele disputa no Sevillian Cartuja antes do Barcelonamantendo as opções em Laliga.

“Não estou com nojo porque o objetivo era adicionar três pontos e nós os adicionamos com uma primeira parte muito boa. No segundo, sofrimos porque o Getafe Ele empurrou mais e tivemos mais dificuldade com a bola “, analisou.

Ancelotti destacou a festa do turco Arda Gülerautor do único objetivo do jogo, jogando em uma nova demarcação no centro do campo. “Ele jogou interior e fez isso à sua maneira, com qualidade e intensidade”.

“Com 4-4-2, ele não pode jogar como um pivô duplo; ele só pode tocar por banda como a extremidade direita. Com 4-3-3 como hoje, ele pode tocar como interior. Ele é um jogador que trabalha muito. Ele não tem um pouco de força nos duelos, mas tem muita posição”, explicou.

Ele também ficou ‘Carletto’ com o trabalho realizado por Brahim Díaz em seu retorno à propriedade. “Eu tive um pouco de desaceleração nos últimos jogos, mas isso fez os minutos contra o Athletic e hoje fiz um jogo muito completo em todos os sentidos”.

Enfrentando a final da Copa del Rey, ele mostrou confiança Ancelotti No brasileiro Rodrygoque foi um substituto em Getafe, e sua presença na equipe inicial no clássico é a grande dúvida a ser limpa.

“No nível estatístico, ele tem que jogar porque, se ele não marcou todo esse tempo, nessas partidas importantes, ele marcou muitas vezes. Eu confio em Rodrygo”, disse ele.

O treinador de Madri na final do Copa del Rey E ele garantiu que, embora muitas pessoas vejam mais opções para o Barcelona“Em um final, tudo pode acontecer”.

E não revelou nada tático para o clássico. “Hoje procurei mais solidez, mas não tínhamos um pouco mais de eficácia no ataque. Pode ser 4-4-2 com seis mídias e nenhum atacante”, brincou ele. “Em uma final, você tem que se defender bem e estou convencido de que faremos isso para ter uma oportunidade no jogo de ataque”, disse ele.