O goleiro do Tribuaut Courto Courtois lidera as ausências do clube por seu partido contra o Real Sociedad

Thibaut Courtois Seu segundo jogo consecutivo será perdido com o Real Madrid Para problemas musculares, ausentes antes do Real Sociedad No retorno de semifinais do Copa del Reyfesta em que o diretor técnico Carlo Ancelotti sofre cinco baixas junto com as ausências do ferido Dani CarvajalAssim, Éder MilitãoAssim, Ferland Mendy y Dani Ceballos.

O problema muscular sofrido por Thibaut Courtois Em seu retorno à seleção belga, ele continua a treinar com o resto de seus colegas de equipe no Real Madrid E depois de estar baixo em Laliga EA Sports antes dos Leganés, ele permanecerá fora no Copa del Rey.

Permanece em enfermagem Thibaut Courtoisonde se segue o ferido de longa duração, também se segue, Dani Carvajal e o brasileiro Millitamais francês Ferland Mendy e o espanhol Dani Ceballoscujas voltas não são esperadas antes de 8 de abril.

Thibaut Courtois perderá seu segundo jogo consecutivo com o Real Madrid. Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images

A única mudança na chamada feita por Ancelotti em relação à Laliga antes de Leganés é o descarte da defesa de Canteno Diego Aguado.

A lista de convocados Real Madrid Para a festa de semifinal do Copa del Rey antes do Real Sociedad Eles integram isso:

Goleiros: Andriy Lunin, Fran González, Sergio Mestre.

Defesas: Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, David Alaba, Jesús Vallejo, Fran García.

Médios: Conselhos de Chousement, Camavingan Education, Valverde Faith, Modric Luka, Jude Bellingham, Arda Güler.

Frente: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Endrick, Brahim Díaz.