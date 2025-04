Real Madrid, Fora dos Campeões: Fim do Ciclo para Ancelotti?

Carlo Ancelotti Ele tem um contrato com ele Real Madrid até 30 de junho de 2026. No entanto, o Eliminação final da Liga dos Campeões da UEFA contra o Arsenal, Juntamente com o que acontece na final da Copa del Rey e nos sete jogos que permanecem na liga, eles poderiam precipitar o fim de sua segunda etapa.

Claro, o Copa do Mundo de Clube Um problema de calendário. A nova competição promovida pela FIFA será disputada nos Estados Unidos de 14 de junho a 13 de julho, interrompendo o calendário habitual de futebol do clube, cujos contratos geralmente têm na Europa em 30 de junho como data final. E agora coincide com metade do torneio.

Um futuro ‘problema’ para um Madrid do Real que tem várias rachaduras no presente. E um deles está no post do treinador. As dúvidas e críticas sobre a figura de Carlo Ancelotti aumentaram depois de cair antes do arsenal. Para o resultado (1-5 no global) e pela inferioridade manifesta em relação ao seu rival.

As perguntas para Ancelotti: The Real Madrid Series vs. Arsenal Com arreonas, mas sem futebol. Foi assim que a equipe branca tentou a abordagem dos 3-0 da primeira mão de Londres. O resultado, 1-2 do arsenal no Santiago Bernabéu e sem sofrer a qualquer momento a corrida de um Madrid perdido. Sem um plano definido para superar os de Mikel Arteta, os centros -36, registram, com 16% que encontraram um destinatário, mas nenhuma ocasião gerada – tornou -se um recurso inoperante de um Madrid do Real que não encontrou a fórmula. Além disso, desde o início, Carlo Ancelotti repetiu 4-3-3 em ataque e tentativa de 4-4-2 em defesa-com Rodrygo e Bellingham como extremos-que não funcionaram em outros grandes partidos, para o baixo compromisso e equilíbrio defensivo que o italiano exige tanto. “Comparado ao ano passado, falta um pouco de atitude coletiva”, explicou ‘Carletto– Depois de cair na Liga dos Campeões. A campanha em campeões e derrotas com Barcelona Uma “atitude coletiva” que solicitou em várias ocasiões a seus jogadores em suas aparições antes da mídia, mas este ano não encontrou a receita. Seis derrotas na Liga dos Campeões da UEFA, recorde de clube na competiçãoantes de Lille, Milão, Liverpool, Atlético de Madri e Arsenal duas vezes que se juntam ao Dois gols sofreram nas partidas contra o FC Barcelona. 0-4 na liga e 2-5 na super copa espanhola; Esse último resultado pode ser ainda maior, mas a expulsão do Wojciech Szczesny polonês aos 56 minutos, já com 1-5, parou o vendaval do Barça em uma partida que começou com um gol de Kylian Mbappé. Sem competir no nível necessário em grandes partidas, Sem encontrar a fórmula para anexar o MBAppé na equipe e repetir erros de abordagem em grandes partidas. E isso aponta para Ancelotti como o link fraco em busca de uma mudança para a próxima temporada. O italiano disse que, além de “não”, mudaria nada do empate contra o Arsenal, Isso “não” sabe ou “quer” se fosse seu último jogo como treinador do Real Madrid na Liga dos Campeões. Ancelotti sabe se ele continuará no Real Madrid “Não posso falar sobre isso agora”, eu sei se é a última temporada dele. Não sei se é o meu último jogo na Liga dos Campeões, isso pode acontecer se o clube decidir mudar. Pode ser este ano ou próximo quando meu contrato terminar “ele disse em uma entrevista coletiva. “Não há problema, No dia em que termino aqui, só posso agradecer ao clube. Pode ser amanhã ou em anos, Tudo o que vou fazer é agradecer ao clube. Se o contrato terminar ou não, ele me dá exatamente o mesmo “, acrescentou. Uma possível produção do clube que era uma questão regular após a eliminação. É claro que, embora depois de cair nas quartas de final dos ‘campeões’, pareça ligado ao seu adeus, ele marcará seus duelos em frente ao FC Barcelona; contra o qual ele sofreu nove gols em duas reuniões. Primeiro, na final da Copa del Rey em 26 de abril, com outro título em jogo. E também na luta para vencer a liga em que ele tem quatro pontos da equipe do Barça, com um duelo pendente no estádio olímpico da Companheiro de Lluís. Dois títulos ainda em jogo que poderiam mudar o atual panorama do pessimismo em relação à sua continuidade, enquanto o nome de Xabi Alonso, ex -jogador de Madri e atual treinador de Bayer Leverkusen, volta para o Palestra fortemente.





Fonte: ESPN Deportes