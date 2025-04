Real Madrid: Mbappé retorna para treinar, mas não vai jogar contra o getafe

Embora na terça -feira ele tenha voltado após sua lesão no Arsenal, Mbappé não entrou na chamada contra o Getafe

Embora os franceses Kylian Mbappé e Ferland Mendy participou do treinamento com o resto de seus colegas de classe pela primeira vez de seus respectivos ferimentoseles não entraram na chamada do Real Madrid Para a visita a Getafe Nesta quarta -feira no Dia da Laliga 33.

Mbappé excedeu a entorse de tornozelo direito que ele sofreu antes do arsenal e, embora não possa reaparecer antes do Getafeseu objetivo é seguir o ritmo da final da Copa del Rey neste sábado, 26 de abril, contra o Barcelona.

Mbappé, em uma prática do Real Madrid Getty Images

Por sua vez, Mendy já está recuperada da lesão no bíceps femoral que sofreu em 12 de março e participou sem problemas na mesma proporção que seus companheiros de equipe.

Um treinamento antes do jogo contra o Getafe, no qual as únicas duas ausências para Carlo Ancelotti foram os dois feridos a longo prazo devido a duas lesões no joelho, Dani Carvajal e Éder Militão.

O técnico italiano Carlo Ancelotti mais tarde deu a lista de convocados para a visita ao Getafe, na qual ele não recupera nenhum dos seus feridos, já que o French Kylian Mbappé e Ferland Mendy não se recuperaram a tempo.

Ambos concluíram o treinamento desta terça -feira com o grupo, mas Ancelotti não os inclui em uma lista que, exceto um revés, retornará à final da Copa del Rey no sábado, 26 de abril.

Mbappé finaliza sua recuperação da entorse de tornozelo certa que sofreu contra o Arsenal e sua segunda partida consecutiva da liga será perdida, para que ele não tenha a oportunidade de cortar distâncias na classificação do maior goleador em relação ao polonês Robert Lewandowski, também ferido, dos quais ele está a três gols.

Por sua vez, Mendy sofreu uma lesão no bíceps femoral em 12 de março e permanece ausente.

Chamada em que a única novidade sobre o último jogo, a vitória por 1 x 0 contra o Athletic Club, é a presença de Canteno Gonzalo García, que no domingo marcou um duplo na vitória de RM Castilla contra o Recreativo (1-4), para completar a lista de Strikers.

Porteiros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Fran González.

Defesas: Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, David Alaba, Jesús Vallejo, Fran García.

Midfielder: Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Luka Modrić, Arda Güler.

Frentes: Vinícius Júnior, Rodrygo Goes, Endrick, Brahim Díaz e Gonzalo García.

Com informações de EFE