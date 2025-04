Real Madrid: Mbappé, sancionou uma partida para seu vermelho vs alavés

A punição de Mbappé por sua expulsão contra Alavés será apenas um jogo para “jogo violento”

O comitê de competição RFEF impôs Uma festa de suspensão para o atacante francês do Real Madrid Kylian MbappéAssim, expulso No sábado passado, contra o Alavés em Laliga.

Mbappé era sancionado com uma festa de suspensão “Para produzir de maneira violenta no jogo ou como conseqüência direta de algum conjunto do mesmo, com finos de acessórios na aplicação do Artigo 52 CD (Artigo: 130.1) “.

Mbappé recebe o vermelho antes de Alavés Getty Images

Aos 38 minutos, Mbappé fez uma grande entrada para Antonio Blanco, que lhe custou a expulsão com um cartão vermelho direto.

Ciente de que ele estrelou uma reação excessiva, Mbappé é afetado por sua ação e depois de se desculpar a todos os seus companheiros, ele também fez isso com o rival, Antonio Blanco.

O árbitro da reunião, César Soto Grade, refletiu o seguinte motivo na ata: “Entre com o pé na forma de um ferro na altura da rotação sobre um oponente, na disputa de uma bola, usando força excessiva”.

Na mesma festa, o Alavesista Manu Sánchez também foi expulso, que também perderá uma partida pelo mesmo motivo que Mbappé e Getafe Diego Rico.

Além disso, foi imposto um partido de suspensão, devido ao acúmulo de avisos, Kike Salas (Sevilla), Dani Raba (Leganés), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Javi Puado (Espanyol) e Álvaro Mouriño (Alavés).