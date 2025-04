Real Madrid: Pouco equilíbrio, mas eficaz no ataque, de acordo com Ancelotti

Ancelotti, treinador do Real Madrid, disse que sua equipe tem pouco equilíbrio, mas é eficaz no ataque depois de avançar para a final da Copa Del Rey.

Madri – Carlo Ancelotti, técnico italiano do Real Madrid, celebrou o acesso à final da Copa del Rey, na extensão, depois de fazer quatro gols antes da Sociedade Real, em uma reunião em que ele garantiu que eles fizeram “muitas coisas boas”, mas também “muitos erros” defensivos que eles deveriam corrigir.

“Encontrar quatro gols não é bom, mas é muito bom marcar quatro e poderíamos marcar mais. Somos uma equipe com pouco equilíbrio, mas com grande eficácia no ataque Porque marcar quatro para o real não é fácil. Muitas coisas boas, também cometemos muitos erros, mas no final realizamos “, disse ele em entrevista coletiva.

“Também tivemos um pouco de azar. Alaba tocou a bola com má sorte e então não estávamos bem em uma bola parada, mas em outra área marcamos dois gols para que Ball parou com um bom desempenho do arremessador e do leiloeiro. Eles são coisas para melhorar, mas estamos na final”, acrescentou.

Ancelotti Ele exaltou o grande desgaste físico de seus jogadores para acabar sendo superior na extensão e divulgou conclusões positivas.

“Acho que estamos muito bem, a extensão que fizemos bem, colocamos pernas frescas, aqueles que contribuíram e aqueles que jogaram o início contribuíram para o fim. Vinícius, Rodrygo e Bellingham fizeram um jogo espetacular no nível físico e terminamos mais energia do que a sociedade real na extensão”, disse ele.

Carlo Ancelotti disse que o Real Madrid tem pouco equilíbrio, mas é eficaz no ataque. Imagens de Florencia Tan Jun/Getty

O treinador público agradeceu ao público e admitiu que deu um toque de atenção ao Vinícius brasileiro para estar envolvido na defensiva, o que o levou a acabar tirando sua melhor versão.

“Do lado de fora, nunca me vi, no Bernabéu, tudo pode acontecer nesse tipo de partida, com esse ambiente, quando precisamos recuperar a pontuação, nunca abaixamos nossos braços. Os fãs apoiam com uma atmosfera muito quente que nos faz nunca nos render à nossa casa”, disse ele.

ESPN+ em espanhol Laliga, Bundesliga, MLB, UFC, boxe e milhares de eventos ao vivo, séries originais exclusivas e muito mais. Inscreva -se aqui

“O que eu disse a ele pegou o melhor vinho, mudou o ritmo e, no final, foi decisivo, em uma peça que marcamos por 2-3 e sofrimos em um nível físico espetacular até que o final mostrava todas as suas qualidades”, ele elogiou.

Finalmente, depois de garantir que o árbitro perdoasse um vermelho para uma grande entrada em Vinícius, ele exaltou o jogo Endrick. “Ele jogou muito bem, é o que pedimos, que está pronto para desmarcar e fez uma foto fantástica, isso é Endrick, um jogador que pode não tocar muito a bola, mas é muito eficaz no ataque. Jogando 70 minutos nesse nível é suficiente”.