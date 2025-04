Real Madrid protesta e não comparece a atos antes da final da Copa del Rey

Indignado pelas declarações dos árbitros, Madri foi plantado: nem conferências de imprensa, nem fotos, nem jantares; No momento, pelo menos, a final não é considerada boicote.

SEVILE – O Real Madrid ficou com a final da Copa, com um limite tão não suspeito quanto nunca visto na história nesta sexta -feira, quando, à tarde, ele reagiu à conferência de imprensa do Uncaller dos árbitros que plantam todos. Se, a partir da primeira hora, sua intenção era conhecida por não ir ao jantar oficial com o Barça e a Federação, ele foi muito mais longe: ele não foi ao estádio Cartuja para o treinamento anterior nem Carlo Ancelotti ofereceu a conferência de imprensa usual antes da final.

Tudo decidiu de maneira rápida e franca, a ESPN conseguiu saber, porque você instantaneamente depois de terminar a conferência de imprensa do Hansi Flick, o Madri planejava ser Luka Modric, o jogador de futebol que precedeu o treinador italiano em seu encontro com a mídia.

Naquela época, no entanto, de acordo com a ESPN, fontes próximas ao Madri Club, uma abordagem já era estudada para o que eles consideravam uma situação totalmente anômala a partir das declarações de González Fuertes e Burgos Bengoechea, que ele se considerava não adequado para liderar o partido após sua aparição antes da mídia que ultrapassava.

Carlo Ancelotti, em um treinamento do Real Madrid. Getty Images

De fato, uma fonte do clube de Merengue admitiu que mesmo a idéia de não se apresentar depois de ter pedido uma mudança de arbitragem que não foi abordada pela Federação foi valorizada, embora do mesmo seio de Madrid outra fonte tenha mantido uma posição mais cautelosa, implicando que essa situação não seria alcançada sem girar sem girar.

A verdade é que, no momento, 24 horas após a final, que sempre foi considerada a festa de futebol espanhola foi uma verdadeira bagunça. Nem coletivos de imprensa, nem fotos oficiais, nem jantar … e no ar havia a presença de personalidades do clube na caixa do estádio durante o jogo. Uma situação nunca vista.

Se Hansi Flick pediu expressamente que “respeite os árbitros” durante sua aparência de imprensa e na expedição do Barça, ele insistiu em manter um tom baixo e longe de qualquer controvérsia, do lado de Madri, a reação era o oposto, mexendo a corda no limite.

Tanto que onze anos após sua última final da Copa, a nomeação de Sevilha é tudo … exceto uma festa.