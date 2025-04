Real Madrid vs Arsenal: Bellingham Pressser

Com total confiança, Bellingham disse que o retorno contra o Arsenal na Liga dos Campeões é uma noite “feita” para outro retorno do Real Madrid

Madri – Jude Bellingham na quarta -feira disse que a segunda mão das quartas de final do Liga dos Campeões contra ele Arsenal É “uma noite feita para o Real Madrid”, Apoiando sua equipe para alcançar um retorno “que iria cair na história” No Santiago Bernabéu.

Ele Real Madrid Ele é famoso por seu Removido no Liga dos Campeõesincluindo sua carreira até a final de 2022, quando ele ficou surpreso ao eliminar o Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester City em Bernabéu, mas nunca rastreou um 3-0 contra a primeira mão.

Os campeões europeus jogaram mal na semana passada na Emirates, onde receberam três gols em 17 minutos da segunda parte, mas na conferência de imprensa antes do jogo de terça -feira, Bellingham disse que Madri tem “certeza” de produzir outro retorno.

“Já ouvi isso um milhão de vezes desde a semana passada”, disse Bellingham. “É uma noite feita para o Real Madrid, uma noite que vai cair na história … é um ambiente estranho. [Perder 3-0] Foi um dos piores resultados que poderíamos imaginar longe de casa e, por algum motivo, todos pensam que é certo que voltaremos. De certa forma, é uma sensação agradável. ”

Bellingham contratou o Madri em 2023, vencendo um dobro da Liga dos Campeões e a liga em sua temporada de estréia, e já participou de alguns retornos memoráveis, como nas semifinais do ano passado, quando o atacante Joselu marcou dois gols em dois minutos no final do jogo no Bernabéu para eliminar Bayern Munich.

“É algo que você quer fazer parte, contribuir para a história deste clube”, disse Bellingham, quando perguntado sobre a possibilidade de outro retorno contra o Arsenal. “Não há muito que você possa fazer neste clube que não foi feito antes e amanhã queremos fazer algo pela primeira vez”.

“O que nos dá confiança é a qualidade que temos, a história do clube, a Aura del Bernabéu”, acrescentou Bellingham. “Acho que sentimos que, embora jogemos o pior possível [en el partido de ida]ainda tivemos oportunidades, momentos, nos quais sentimos que se aumentássemos nosso nível e estivéssemos mais atentos, poderíamos ser [en el partido]”.

Madri foi criticado por seu desempenho nas últimas semanas, com três jogos sem vencer: um empate por 4-4 com a Royal Society na Copa Del Rey, uma derrota por 2 x 1 contra o Valencia e a derrota contra o Arsenal, antes da vitória ajustada por 1 x 0 no sábado em Alavés.

“Sem dúvida, em algumas partidas deste ano, mostramos que somos capazes de fazer algo especial”, insistiu Bellingham. “Eu tenho que confiar na equipe, e isso não tem nada a ver com a história. Isso tem a ver com os meninos que vejo treinando todos os dias”.

A treinadora Carlo Ancelotti disse que “ela não acredita” que o resultado de quarta -feira decida seu futuro como treinador, em meio a especulações de que o italiano poderia sair neste verão se Madri não receber grandes troféus, e disse que o atacante Kylian Mbappé é “motivado” após seu cartão vermelho contra Alavés.

“Fiquei magoado e decepcionado”, disse Ancelotti. “Ele treinou bem ontem … temos que marcar gols, e nesta temporada ele marcou muitos. Amanhã precisamos de seus objetivos mais do que nunca”.