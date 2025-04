Real Madrid vs Athletic: quanto a ausência de MBAppé pesará?

Enquanto Mbappé é o melhor goleador da temporada para o Real Madrid, sua ausência não deve ser uma desvantagem contra o atlético

Madri – depois Eliminação e derrota Nas mãos do Arsenal na Liga dos Campeões, o Real Madrid enfrenta seu próximo compromisso em Laliga contra ele Clube Athletic mergulhou em um mar de dúvidas e, como se isso não fosse suficiente, com outro Importante como Kylian Mbappé.

Dúvidas ao jogo, dúvidas coletivas e, é claro, dúvidas individuais. A grande questão é se com o Baixo de Mbappé ” Real Madrid Você pode enfrentar um duelo tão complicado com garantias.

Kylian Mbappé dói depois de ferir o Arsenal Getty Images

Pouco faltava que o Celta de Vigo lhes daria uma oportunidade incrível quando ele estava na frente por mais de 15 minutos em frente a Barcelona com um trigêmeo de Borja Iglesias, mas os catalães rastrearam o tempo adicionado com uma pênalti sobre Dani Olmo que Raphnha se transformou em três pontos para manter a liderança e aumentar sua vantagem de sete pontos, que se fortalecem a sete pontos reais, que se transformaram em 3 pontos.

Para MBAppé, não foi um bom ano. Para as dúvidas da primeira rodada, você deve adicionar um bom final e o início de 2025 com números proeminentes. No entanto, o Real Madrid pergunta ao francês.

Até agora, ele tem 22 gols na liga, sete gols na Liga dos Campeões e 33 no total, que lhe permitiram combinar Cristiano Ronaldo em sua primeira campanha no Real Madrid. Nesse aspecto, há pouco para culpar o ex-jogador de Paris Saint-Germain.

O problema vem no jogo. Suas sensações nunca foram as melhores desde o início. Seus primeiros meses foram vaiados e sua falta de adaptação foi perceptível. Ele não estava confortável, foi prejudicado com Vinícius júnior e, apesar da ênfase do brasileiro ao procurá -lo para ajudá -lo, eles não colocaram. Com a penalidade falhou em San Mamés, Mbappé tocou em fundo. E quão curioso isso, no pior momento, desde então, o Athletic Club é novamente atravessado com o Real Madrid.

E Mbappé tem sido uma semana horrível. Foi inexplicavelmente expulso na última partida contra o Alavés após uma entrada aterrorizante para Antonio Blanco. Ninguém entendeu e viu um cartão vermelho em vez de justo.

Nem os próprios colegas de classe entenderam seu comportamento em uma peça que não cobriu nenhum perigo, de acordo com duas fontes da ESPN: “Não faz sentido, certamente, fruto da impotência, porque eles estavam dando a ele muitos chutes”.

Mesmo assim, Mbappé tem que estar acima dessas circunstâncias. Ou talvez Cristiano Ronaldo Oa Messi também não os chutou? Entendendo que é um ano de pouso, os franceses parecem muito nervosos. E frustrado. Sua segunda mão contra o Arsenal era insuficiente para o que o Real Madrid espera de alguém como ele. Além disso, por ocasião de sua mudança devido a lesão, ele ouviu os mesmos assobios que ouviu no início da temporada. Com o que esse nervo extra implica para o Gallic Player.

A ausência de mbappé pesará no Real Madrid vs Athletic

Visto o que foi visto, e sabendo que Mbappé é um suporte indiscutível e o jogador de franquia do clube, o grande problema que ele tem e a equipe é que esta versão do MBAPPé não estará faltando muito.

Sim, seus objetivos e sua força, mas não suas hastes, seu passo ou sua velocidade. Porque no centro da frente do centro em que Ancelotti o colocou, ele sente que Mbappé as peças diminui.

Sem espaços onde tirar proveito de sua ponta de velocidade, o MBAppé parece rachado em uma gaiola de ouro onde as marcas de metas, mas sua incidência não é a mesma de Paris.

E isso é outro problema: não importa quanto do clube eles se esforcem para avaliar seu papel como ator principal, o MBAPPÉ permanece abaixo do vinho em importância no ataque. E que o ano brasileiro também não é bom.

O Real Madrid deste ano está sofrendo de uma deriva perigosa que temos alguns alertas na ESPN: nem as sensações são boas nem, muito menos, o planejamento da equipe de sucesso. Sim, acrescentamos que Mbappé, que chegou para ser diferencial, veja os mesmos fantasmas novamente que no início da temporada, a coisa pode não terminar bem.

Eliminado na Liga dos Campeões, sete pontos de Barcelona em Laliga e com uma final de Copa del Rey contra Los Culés, semanas difíceis chegam a um Mbappé Kylian que precisa compensar a melhor maneira possível de um ano que, em um nível coletivo, não é mais bom como parece. E tudo começa a recuperar esse status de que os franceses nunca tinham que ser o jogador de franquia em campo por seus próprios méritos e não pela história pública.