Refeições de 8 centavos, chuveiro e sonho mexicano: a improvável ascensão de Diego Lopes

Ele é mais do que um lutador brasileiro com um penteado diferente, socos poderosos e jiu-jitsu lisos. Diego Lopes é a personificação do espírito de luta que leva as pessoas a superar as dificuldades de uma meta.

Sonhe, acredite e faça acontecer.

Neste sábado, Lopes entra no Kaseya Center em Miami para o UFC 314 representando o Brasil e o México, procurando conquistar um título vago contra o lendário ex -campeão Alexander Volkanovski. Lopes encabeça um Pay-Per-View do UFC pela primeira vez, o auge de uma carreira cheia de altos desafiadores e baixos, de Manaus a Puebla.

Manaus é famoso por produzir grapplers talentosos por mais de um século, desde a incursão de Gracies até a cidade da Amazon a Wallid Ismail, a Ronaldo “Jacare” Souza e o grande Jose Aldo, com Lopes seguindo esses passos no mundo Jiu-Jitsu. Ele era talentoso, mas percebeu em breve que os torneios do Jiu-Jitsu, embora emocionantes de fazer parte, não colocassem comida na mesa. Misturar as artes marciais parecia ser a resposta, e ele fez a mudança em setembro de 2012 com uma vitória na segunda rodada da TKO.

Lopes não perderam tempo. Nove meses depois, e seu registro profissional já mostraram três vitórias em uma pequena promoção local, mas depois vieram as perdas. Primeiro, uma decisão dividida para Thiago Silva, seguida de uma parada da TKO para Rodrigo Praia. Ele sentiu a necessidade de mudar para torná -lo grande no esporte, e Manaus não parecia grande o suficiente.

Foto via Diego Lopes

“Perdi essas lutas consecutivas e foi quando percebi que era o que eu queria para a minha vida”, diz Lopes à MMA lutar. “Meu irmão [Thiago Freitas] Foi o primeiro da família a começar a lutar e ele também foi um grande lutador, mas não tinha muitas oportunidades. Quando vi que era o que eu realmente queria, não pensei duas vezes em deixar Manaus e me mudar para São Paulo para melhorar nesse caminho. ”

Lopes desembarcaram em São Paulo e se juntaram à Revira Black Team para treinar. O treinador Vinicius Reviravolta teve uma parceria com uma escola próxima que lhes deu a chance de comer e economizar alguma mudança que faria a diferença. Também não foi suficiente para pagar aluguel, então eles dormiram na academia.

Mais tarde, esse cenário mudou, quando Reviravolta mudou sua academia de Lapa para “distante” em perus, também em São Paulo. Não havia mais lugar para Lopes e as outras crianças dormirem na academia, então elas tiveram que alugar um lugar na área.

“Fizemos tudo o que pudemos para pagar o aluguel e a comida”, disse Lopes. “Mas às vezes não tínhamos dinheiro.”

Lopes e seus amigos aprenderam sobre o restaurante Bom Prato, um estabelecimento estatal que serviu comida para pessoas sem privilégios em São Paulo a preços mais baixos, e foi assim que eles conseguiram comer todos os dias.

“O café da manhã era de R $ 0,50 (aproximadamente oito centavos) e o almoço foi de R $ 1,00 (17 centavos)”, diz Lopes. “Saímos de casa às seis da manhã e tomamos café da manhã e depois pegamos o trem e o metrô para ler. Duas horas para chegar à academia de Reviravolta, todos os dias. Era loucura porque o treinamento começou às 10 e depois tivemos outra sessão às quatro da tarde, todos trouxeram seu alimento para comer, mas não o tivemos, então subimos e esperamos atrás do octógono para descansar e esperar um pouco de descanso e esperar o outro.

O treinador e os colegas de equipe de Lopes acabaram percebendo que o trio não estava almoçando. Eles ficaram com vergonha de admitir que não tinham dinheiro para refeições.

“Não tínhamos nada para comer, e pouco a pessoas pequenas começaram a nos ajudar”, disse Lopes. “Amigos trouxeram almoço para nós. Às vezes, o mestre Vinicius também nos ajudou com comida. Reginaldo Vieira estava treinando para [The Ultimate Fighter: Brazil 4] Final naquela época, e ele costumava nos dar US $ 50 para comer. ”

Esse dinheiro significava mais de 10 dias de café da manhã e almoço para cada um dos três, mas eles costumavam compartilhar um e economizar algum dinheiro por um dia chuvoso.

Lopes bateu Isaque Silva em sua primeira luta depois de se mudar para São Paulo, e passou a outro oponente no final daquele ano. Lopes também estava indo bem em torneios de luta e decidiu se arriscar por oportunidades maiores fora de São Paulo. Alguns estavam confortáveis ​​em São Paulo, mas Lopes queria mais. Ele disse a Reviravolta que estava aberto a viajar para qualquer lugar do mundo para continuar sua carreira.

Lopes melhorou para 6-2 com um acabamento rápido do gancho de calcanhar em abril de 2015, quando chegou a ligação. Reviravolta foi abordado por um grupo no México à procura de agressores talentosos para treinar o Jiu-Jitsu no país, e ninguém mais na equipe parecia interessado.

Lopes imediatamente levantou a mão.

Em 22 de setembro, três dias depois de tocar Gilberto Pantoja em São Paulo, Lopes caminhou até o portão 20 do Aeroporto Internacional de São Paulo para embarcar no voo CM724Y a caminho de Cancun.

E assim começou uma nova história, uma nova vida. O próximo capítulo dessa história acontece no sábado à noite em Miami, mas o caminho não foi fácil.

Lopes foi contratado por uma academia em Playa del Carmen para ensinar Jiu-Jitsu. Ele conheceu Alessandro Costa, um companheiro manauara Quem se tornaria seu melhor amigo e também se juntaria ao UFC anos depois. Ambos tinham um salário mensal, um lugar para morar, mas tudo isso chegou a um fim abrupto.

“Ficamos ferrados e eu decidi sair”, diz Lopes. “Acabamos chegando a Puebla e as coisas ficaram difíceis. O dinheiro era curto, e todo o dinheiro que eu havia economizado se foi, pouco a pouco. Alessandro e eu voltamos a morar em uma academia.”

Reviravolta conhecia um lugar em Puebla que precisava de bons gravadores e fazia a conexão. Lopes e Costa tinham um novo lugar para chamar de lar, mas não foi fácil.

“Lembro que morávamos na academia e não havia um banho”, diz Lopes. “Tomamos um banho usando baldes.”

Lopes e Costa ficaram lá por algum tempo antes de decidir abrir uma academia. Eles eram brasileiros e tinham um bom jiu-jitsu, então a idéia de ter seu próprio lugar para ensinar parecia perfeito.

Errado. Eles foram falidos e logo voltou à estaca zero.

Os meninos que deixaram Manaus como praticantes de jiu-jitsu que procuram o sucesso do MMA estavam agora em uma sequência de vitórias no México, mas sem lugar para treinar. Engraçado o suficiente, foi a luta agressiva de Lopes que acabou mudando sua vida.

“A primeira vez que as pessoas começaram a saber sobre mim aqui no México foi quando havia um torneio Jiu-Jitsu que pagou dinheiro extra por submissão”, diz Lopes. “Não foi muito, 800 pesos, e eu tive que vencer cinco partidas.”

Um dos amigos de Lopes arrendou um guarda precipitado para pedir dinheiro emprestado para comprar seu ingresso para o torneio.

“Foi a quantidade exata da viagem, ida e volta”, diz Lopes. “Quando eu estava prestes a sair, disse a Alessandro que tinha dinheiro para comprar minha passagem, mas fiquei tipo ‘Foda -se, venha comigo.’ Há mais uma razão para mim vencer, ou não podemos voltar.

Lopes comprou dois ingressos de mão única e chegaram à estrada com Costa. Ele venceu cinco partidas no dia seguinte, quatro por submissão, e é quando Diego Lopes tornou -se uma mercadoria conhecida no circuito de luta local.

“Isso abriu muitas portas para mim”, diz Lopes. “Competir em mais torneios, para ensinar seminários, tudo. Foi uma experiência tão legal.”

Em um ponto de sua carreira, Lopes marcou uma sequência de oito lutas. Ele venceu e defendeu o campeonato da Lux Fight League com envios durante a pandemia Covid-19, mas a ligação não estava chegando. Apesar de todas as lutas, voltar para Manaus não era uma opção.

“Meu objetivo era bem claro”, diz Lopes. “Eu não queria voltar para Manaus, não queria voltar para São Paulo, não queria voltar para o Brasil. Eu sabia que havia muitas oportunidades para mim aqui. Quando não havia nada para comermos, nós comprávamos pão barato e salvávamos para que não tivéssemos nenhum lugar em que não tínhamos dinheiro para que não tivéssemos nenhum lugar para que não tivéssemos o tempo que não tínhamos em que nos demos um pouco. No entanto, não trabalhávamos. Não, não trabalhávamos. Não, em nada, não fazíamos nenhum lugar em que não tínhamos nenhum lugar para que não tivéssemos pago.

“Nesse ponto, não importa quanto você está sendo pago, o que importa é ter o suficiente para comer e se sentir forte para treinar. É claro que, às vezes, fomos ‘f*ck, o que vamos fazer? O que vamos comer amanhã? O que você não faremos para que o outro, que não se sentiremos, o que se sentimos.

A ligação finalmente chegou em agosto de 2021, uma chance de competir por um acordo do UFC em Dana WhiteSérie de candidatos. Novamente, desgosto. Joanderson Brito deixou vitorioso por meio de uma decisão técnica depois que um olho de olho tornou os lopes incapazes de continuar. Dois meses depois, agora lutando no circuito local nos Estados Unidos, outra perda de decisão por Lopes, desta vez contra Nate Richardson no Fury FC.

“Eu saí de casa há 11 anos e tudo deu certo.

Lopes finalmente mudou as coisas em 2022, marcando dois nocautes seguidos no Fury FC para colocar seu nome novamente no radar do UFC. Lopes recebeu uma chance de última hora de substituir Bryce Mitchell contra o invicto e temido que a Machine Russian Movsar Evloev no UFC 288 em Newark, NJ Lopes Lost, mas apresentou o tipo de desempenho que introduziu seu nome ao mundo.

Gavin Tucker, Pat Sabatini, Sodiq Yusuff, Dan Ige e Brian Ortega, todos se levantaram e caíram na frente do brasileiro. Um após o outro. Evloev, que fez campanha para um tiro no ouro do UFC, foi deixado para trás pelo mesmo homem que ele bateu. Com Ilia Topuria desocupando o trono dos pesos penas para perseguir o destino leve, é a vez de Lopes fazer história.

“Consegui realizar meu sonho”, diz Lopes. “Meu sonho era ter algo para comer, porque eu ainda lutaria com ou sem ter algo para comer. Fomos a torneios para vencer e ter algo para comer. Foi isso que realmente importava para nós, na verdade.

“E tudo valeu a pena, cara. Não me arrependo de nada. Estou feliz com tudo o que aconteceu. Saí de casa há 11 anos e tudo deu certo. Todos os sacrifícios e trabalho duro. Ser abençoado com a oportunidade de lutar pelo cinturão é algo que me motiva muito.