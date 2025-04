Relatório da manhã | Aaron Pico direcionando o título do UFC até 2026: ‘Eu não quero um troféu de participação para o UFC’

Aaron Pico está finalmente no UFC, e ele está de mira no topo.

No início deste mês, Pico encerrou sua agência gratuita, assinando um acordo com vários lutas com o UFC depois de competir exclusivamente pelo Bellator pelas 17 primeiras brigas de sua carreira. Falando recentemente no Libra 4 libras Podcast com Kamaru Usman e Henry Cejudo, Pico revelou que quase chegou ao octógono muito mais cedo.

“Muitas pessoas não sabem disso … o UFC também teve uma oferta”, disse Pico, quando perguntado sobre fazer a transição para o MMA da luta livre. “They had an offer but — I’m not going to go into too much detail — but I wasn’t aware of it, so I signed with Bellator. And I’m thankful for everything Scott Coker did for me, and Mike Hogan, Rich Chou, all those guys were great and that’s where I learned, but when I signed the contract with Bellator, then they let me know after I signed that the UFC was interested and willing to work with me. And it’s taken me eight years to get here. So that’s just how it tudo caiu.

“Agora estamos aqui e o trabalho está apenas começando. Não quero um troféu de participação para o UFC. Quero um cinto e não estou parando.”

Uma das perspectivas mais elogiadas da história do MMA, Pico foi um lutador e boxeador de estilo livre realizado antes de fazer a mudança para a luta de gaiola em 2017. Em seus oito anos no Bellator, Pico acumulou um recorde profissional de 13-4 e se estabeleceu como um dos melhores pesos-pesos do mundo. Mas durante esse tempo, ele sempre estava de olho no UFC, e agora que ele está aqui, o objetivo é ouro.

“Eu sou um concorrente, que eu fico tipo: ‘Você acha que eles são os melhores? Espere até chegar lá e mostro que há um nível totalmente diferente.’ Eu só quero essa oportunidade “, disse Pico” … queremos esse cinto do UFC.

“Vamos chamá -lo de como é. Patricio é uma lenda, honestamente, um dos melhores lutadores do mundo. Ele tem tantas defesas em Bellator e Títulos e isso e aquilo, mas no final do dia, o que isso realmente significa? Se você não tem esse cinto do UFC, o que isso realmente significa?”

Embora o PICO estivesse lutando contra Movsar Evloev em sua estréia, essa luta nunca foi concretizada e, em vez disso, Pico agora está esperando um oponente. E sempre que esse nome e data chegarem, o jogador de 28 anos pretende fazer uma declaração que o catapultá diretamente para uma luta pelo título em seu segundo ano.

“Vou dizer isso, escrevi um objetivo – e escrevi isso talvez oito ou nove meses atrás – e disse que quero ser campeão do UFC até 2026”, disse Pico. “Foi o que eu disse. E acredito que posso realmente fazer isso. Se eles me deriam, eu entro lá e faço meu trabalho.

““[Ortega] ou Aljamain Sterling, alguém assim. [Then] Eu digo vá direto ao título. Eu quero o título. Se eu conseguir um bom nocaute, por que não lutar pelo título? ”

Uma semana de folga! Uma raridade no MMA, então aproveite (ou aproveite a PFL hoje à noite, suponho), e se você não tiver mais nada para fazer neste fim de semana, estamos fazendo festas de relógio digital muito frias e baixas nas duas noites da WrestleMania. Bude no canal do YouTube e pendure como eu aprendo quem são essas pessoas e o que tudo isso significa no mundo do combate com script. Amo vocês.

– Jed

