Relatório da manhã: Brendan Schaub pode ver Paddy Pimblett derrotando Conor McGregor para se tornar ‘Face of the UFC’

As ações de Paddy Pimblett continuam a subir, e Brendan Schaub está aconselhando todos a comprar agora.

“The Baddy” foi a estrela do show no UFC 314 no último sábado, sem dúvida ofuscando o retorno de Alexander Volkanovski ao topo da emocionante vitória de Jean Silva sobre Bryce Mitchell. Em pouco menos de três rodadas, Pimblett dominou o veterano concorrente leve Michael Chandler, a caminho de um nocaute de terra e libra.

Na preparação para o concurso, a lenda do peso da mosca Demetrious Johnson elogiou Pimblett como um futuro campeão do UFC; Agora, Schaub está comprando esse elogio, pois acredita que Pimblett pode se tornar a maior estrela em todo o MMA.

“Eu trabalhei com todo mundo”, disse Schaub em seu canal no YouTube. “Não há mais ninguém envolvente, mais qualidade, ninguém que apenas chama toda a atenção quando eles entram na sala como Paddy Pimblett. O único cara que foi capaz de fazer isso foi Conor McGregor. Eu continuo dizendo a vocês, Paddy é a coisa mais próxima – não haverá outra caixa – a coisa mais próxima – a coisa mais próxima é a outra caixa.

“As pessoas dizem: ‘Oh, ele é realmente melhor do que eu pensava’. Sim.

Pimblett chegou ao UFC em 2021 com bastante hype após uma corrida bem -sucedida na promoção do Cage Warriors da Inglaterra (a mesma organização da qual McGregor e vários outros futuros destaques do UFC se originaram) e provou ser uma personalidade polarizadora. Embora ele tenha vencido suas quatro primeiras lutas, uma vitória controversa sobre a decisão sobre Jared Gordon fez Pimblett enfrentar muito ceticismo, embora ele tenha continuado seus caminhos vencedores desde então e atualmente tem 7-0 dentro do octógono.

A vitória sobre Chandler foi a performance mais impressionante de Pimblett até agora e, apesar de como seus detratores se sentirem, ele provavelmente está mais uma ou duas grandes vitórias de uma foto do título. Schaub passou a imaginar um cenário em que Jack Della Maddalena derrota Belal Muhammad no UFC 315 para o título dos médios, o campeão dos leves Islam Makhachev se move para vingar seu amigo e perseguir um segundo cinturão, e Pimblett acaba com um McElorgor que retorna para um cinto de luz vago.

“Então você poderia tirar Conor da cama, Conor se reúne, porque todo mundo ainda acha que Paddy é o cara mais fácil entre os 10 primeiros, ele será um dos 10 melhores, sem dúvida”, disse Schaub. “Todos esses veterinários, incluindo Conor McGregor, acham que eles podem acabar com Paddy. Eles estão muito enganados. Paddy ainda está melhorando. Toda luta que ele está melhorando. Estou dizendo que ele é seu próximo rosto do UFC.

“Mas Conor é como, ‘Tudo bem, esse garoto é um grande nome. Ele é o rosto da Inglaterra. Seu ataque não é de classe mundial’ – novamente, eles estão muito enganados – ‘eu vou lutar contra Paddy’. Eu acho que você vai fazer o Islã – novamente, o mundo perfeito, Belal Muhammad poderia foder tudo isso – mas o Islã pode subir e então você tem o título vago em 55.[Ilia] Topuria agora, não faz sentido, mas o que faz todo o sentido e terá mais visões do que o Islã-Topuria, Jon Jones-Tom Aspinall, é Conor McGregor-Paddy Pimblett. Paddy vence Conor, então Paddy se torna a maior estrela do UFC. Esse é o mundo perfeito para o UFC. ”

Enquete Paddy Pimblett pode se tornar o rosto do UFC?

