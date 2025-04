Relatório da manhã | Demetrious Johnson elogia Paddy Pimblett: ‘Um dia ele será campeão’

Paddy Pimblett tem pelo menos um grande defensor de seus sonhos de campeonato.

Em um vídeo recente do YouTube postado por Demetrious Johnson, a cabra do peso da mosca elogiou Pimblett quando ele quebrou algumas vitórias anteriores de Pimblett. “The Baddy” luta com Michael Chandler neste sábado no evento Co-Main do UFC 314 no Kaseya Center, em Miami.

Johnson chegou a dizer que vê o teto de Pimblett como sendo o topo da divisão leve do UFC.

“Mal posso esperar para vê -lo chegar ao ponto em que – como, acho que um dia ele será campeão”, disse Johnson. “Eu acho que se ele não for um campeão, será como um dos caras que eram muito bons e nunca se tornaram [champion]. Como um Urijah Faber ou Joseph Benavidez. Ele faz tudo certo a partir de agora nesta luta neste momento em sua carreira e quando lutou [King Green]. ”

As duas lutas de Pimblett que Johnson escolheu como sujeito para seu estudo foi a apresentação de Alexis Savvidis em 2018 Triângulo de Pimblett e sua apresentação de King Green em 2024 Triângulo no UFC 304. Nessas lutas, a impressionante luta de Pimblett estava em exibição.

Johnson credita Pimblett por não ser apenas difícil (em 25 lutas profissionais, Pimblett ainda não perdeu por nocaute), mas por ter um nível de técnica que seus oponentes tiveram dificuldade em corresponder.

“Muitas pessoas não vêem como Paddy chegou onde ele está”, disse Johnson. “Paddy teve críticas sobre a maneira como ele luta porque é atingido muito. Uma das coisas que eu amo em Paddy é que ele sempre o traz quando luta. Quando está com problemas, ele o traz. Quando está vencendo, ele o traz. Ele é tão diverso em seus ataques e quando luta, ele é muito bom.”

Pimblett procura melhorar para 7-0 no UFC com uma vitória sobre Chandler no sábado. Ele está saindo de vitórias consecutivas sobre os veteranos em Green e Tony Ferguson, e Johnson aprecia como a abordagem de Pimblett ao jogo não mudou, pois seu nível de oposição aumentou.

“Ele fez exatamente a mesma coisa em 2018”, disse Johnson. “Essa luta contra [Green] Ocorreu em 2024. Então foi isso que as pessoas não entendem é que Paddy Pimblett sempre lutou assim. Vocês só veem a parte em que ele está falando impetuoso, quando ele fica gordo e tudo isso, mas ele é capaz de criar mexidos e sair em cima desses mexidos e enviar pessoas.

“Então, se ele está lutando contra Michael Chandler e Michael Chandler o acerta duas vezes, empurra-o contra a gaiola, o derruba, Pimblett vai procurar fazer um belo trabalho de jiu-jitsu, tente pegá-lo.”

Leitura obrigatória. A jornada do campeonato de Diego Lopes para o UFC 314 é ainda mais extraordinária do que você pensava.

Chocante. O GFL cancelou seus dois primeiros eventos.

Linguagem. Paddy Pimblett chama Michael Chandler de “um bastardo sujo” devido a trapaça passada.

Linguagem de novo! De acordo com Bryce Mitchell, Jean Silva “trata -o de merda” antes da partida do UFC 314 Grudge.

Talento. Confira o irreal mash-up da paródia musical de Alexander Volkanovski.

Destino. Aaron Pico chegou ao UFC e ele sabe que deveria ser.

UFC 314 DIA da mídia.

Não perca um novo entre os links ao vivo hoje.

UFC incorporado episódio 3.

O Jed Meshew, do MMA Fighting, se junta aos meninos da manhã de Kombat para uma palestra do UFC 314.

Sem apostas barradas. Jed Meshew mergulha em um cartão UFC 314 carregado para fornecer o melhor – e o mais divertido! – Bets.

O cronograma de luta essencial.

De volta.

Agite, Chucky.

Fique bom logo.

Memórias.

Por favor, Bigfoot apenas … espere -os.

Eu pensei há muito tempo que Paddy Pimblett é um lutador melhor do que ele recebe crédito; portanto, ver um cérebro grande como Demetrious Johnson na mesma página é animador. Na verdade, chegar ao topo da divisão leve é ​​quase impossível e não há uma alma razoável que escolheria Pimblett para vencer o Islã Makhachev agora.

Mas se Pimblett vencer no sábado, torna -se uma possibilidade distinta de que ele pelo menos desafios para o título em um futuro próximo, e isso é um [Mike] Caramba, por si só.

Enquete Quem ganha o evento de co-principal do UFC 314? 0% Michael Chandler (0 votos)



0 votos no total



Vote agora



Se você encontrar algo que gostaria de ver no relatório da manhã, clique @Alexanderklee ou @JedkmeShew no Twitter e deixe -nos saber sobre isso. Além disso, siga mmafighting TwitterAssim, InstagramAssim, YouTubeAssim, Tiktoke gostar de nós em Facebook.