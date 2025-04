Relatório da manhã: Executivo da ESPN não está preocupado em não fechar o acordo do UFC durante a janela de negociação exclusiva

O UFC pode começar oficialmente a ofertas de campo de possíveis parceiros de transmissão na terça -feira, depois que uma janela de negociação exclusiva com a ESPN termina.

Enquanto os dois lados que chegavam a um novo acordo antes de 15 de abril sempre pareciam altamente improváveis ​​devido à natureza competitiva desses acordos de direitos de transmissão, o UFC e a ESPN estabeleceram uma parceria bem -sucedida nos últimos sete anos. Dito isto, o UFC está buscando mais de US $ 1 bilhão por ano em um novo acordo de direitos de transmissão – um aumento maciço da média de US $ 300 milhões por ano que a ESPN paga atualmente.

É impossível saber como toda a situação se desenrola, mas o presidente da ESPN, Jimmy Pitaro, não está preocupado em não chegar a um acordo com o UFC antes que outras redes e potenciais parceiros de streaming possam começar a licitar o UFC.

“A janela de negociação exclusiva está expirando iminentemente, mas eu não leria muito nisso”, disse Pitaro ao Sports Business Journal. “Não estamos hiper focados nessa janela.

“Sabemos que haverá interesse no UFC e isso é ótimo para o esporte. É ótimo para eles. Mas continuamos interessados ​​em tentar descobrir algo com esses caras.”

O cenário em constante mudança dos acordos de direitos de transmissão coloca o UFC em uma posição muito vantajosa com o contrato da empresa com a ESPN chegando ao fim no final de 2025.

Nenhuma outra propriedade esportiva estava disponível até 2028 até que a ESPN realmente cortasse laços com a Major League Baseball em fevereiro, com esse acordo agora também terminando em 2025. Ainda assim, o UFC continua sendo uma marca muito viável e lucrativa, especialmente devido à programação em que a promoção coloca eventos durante todo o ano, diferentemente do beisebol ou da maioria dos outros esportes profissionais que operam em uma temporada longa.

Somente esse motivo impediu a Netflix de se envolver na oferta de direitos de transmissão para outros esportes, mas não há essa preocupação com o UFC.

Originalmente assinado como um contrato de cinco anos antes de mais dois anos serem previstos com a adição de exclusividade de transmissão de pay-per-view, Pitaro não tinha nada além de elogios por seu relacionamento de trabalho com o UFC, mas ele também não conseguiu prever o futuro sobre como essas negociações acabarão por acontecer.

“O UFC tem sido muito bom para a ESPN”, disse Pitaro. “Lançamos a ESPN+ em abril de 2018, e na verdade a propriedade do UFC era a propriedade de letreiro para a ESPN+ no lançamento. Avanço rápido para hoje, e ainda é a propriedade de letreiro da ESPN+.

“Também acreditamos ao mesmo tempo que fomos um grande parceiro do UFC em termos de promoção, em termos de nosso compromisso com o esporte de artes marciais mistas e, especificamente, o UFC em nossa programação de estúdio em todo o DOT COM, o aplicativo ESPN”.

Enquanto Pitaro pinta uma imagem bonita quando se trata da relação simbiótica entre a ESPN e o UFC, também houve alguns momentos voláteis.

Talvez nenhum maior que a turbulência em torno da transmissão do UFC 313, onde fãs e até combatentes ficaram cada vez mais frustrados com a incapacidade de comprar ou assistir ao pay-per-view. Posteriormente, fontes disseram ao MMA lutando que os executivos do UFC estavam absolutamente “furiosos” com as dificuldades técnicas que atormentavam a transmissão e essa não foi a primeira vez que acontece.

Ainda não há como dizer como tudo isso se desenrola, mas discussões sérias sobre onde o UFC vai no próximo começo na terça -feira, depois que a janela de negociação exclusiva com a ESPN chegar ao fim.

Retornar. Alexander Volkanovski é mais uma vez o campeão do UFC Featherweight.

Cocô. Paddy Pimblett teve uma resposta vulgar após um confronto com Colby Covington.

Lágrimas. Amanda Nunes deve se juntar ao Hall da Fama do UFC – e talvez retorne? – e ela deixou as emoções fluirem em Miami.

Rancor. Yair Rodriguez quer um título em seguida, não Diego Lopes, mas sabe que ele e Lopes estão destinados a lutar.

Negócio. Dana White fala sobre a Turquia com um novo acordo de transmissão do UFC no horizonte.

Para o próximo: correspondências a serem feitas após o UFC 314.

UFC 314 Show pós-luta.

Reviva a magia da festa de relógios do UFC 314.

UFC 314 Scrums pós-luta.

Próximo.

De volta à prancheta.

Parabéns a @PanteraUFCnos veremos novamente. Estou livre de lesões e pronto para ir a qualquer momento @UFC. Obrigado a todos os fãs, vou deixar vocês todos orgulhosos, você pode contar com isso. #UFC314 – Patricio pitbull (@patricopitbull) 13 de abril de 2025

Voando alto.

Deixe as lágrimas fluirem, cabra.

Jogo de respeito de jogo.

O poder desses óculos precisa ser estudado.

O profissional consumado.

Esta noite é o nosso Pay-Per-View anual de Miami e vou trabalhar para ir ao meu terceiro trimestre com o bebê saudável dos nossos sonhos. Ainda estou ansioso como pode estar, constantemente sentindo chutes (literalmente até segundos antes de irmos ao vivo), mas incrivelmente grato por estar nisso … pic.twitter.com/pbvar5gn2l – Megan Olivi (@meganolivi) 12 de abril de 2025

Sim.

Honestamente, não é uma teoria ruim.

A reserva de Dillion Danis como a atração principal da primeira carta no GFL destruiu tudo. Eu tentei avisá -los várias vezes – Kevin Lee MTP (@MotownPhenom) 13 de abril de 2025

Face de um futuro campeão leve?

Gilbert Burns (22-8) vs. Michael Morales (17-0); UFC Vegas 106, 17 de maio

Jamah Hill (12-3, 1 NC) vs. Khalil Rountree Jr. (13-6, 1 NC); UFC Baku, 21 de junho

Kyoji Horiguchi (34-5, 1 NC) vs. Tagir Ulanbekov (16-2); UFC Baku, 21 de junho

Curtis Blaydes (18-5, 1 NC) vs. Rizvan Kuniev (12-2-1, 1 NC); UFC Baku, 21 de junho

Ismail Naurdiev (24-7) vs. Jun Yong Park (18-6); UFC Baku, 21 de junho

Hamdy Abdelwahab (6-0, 1 NC) vs. Mohammed Usman (10-4); UFC Baku, 21 de junho

Irina Alekseeva (5-2) vs. Klaudia Sygula (6-2); UFC Baku, 21 de junho

Melissa Mullins (7-1) vs. Daria Zhelezniakova (9-2); UFC Baku, 21 de junho

