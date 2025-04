Relatório da manhã | Henry Cejudo vê a aposentadoria aparecendo após a lesão ocular do UFC Seattle: ‘mais uma e é isso’

Henry Cejudo pode ser forçado a se afastar da luta.

O ex-campeão do UFC de duas divisões foi receptor de um olho brutal de Song Yadong no evento principal do UFC Seattle em fevereiro passado, o que resultou em uma decisão prematura-e controversa-para a luta quando Cejudo perdeu uma decisão técnica. Desde então, Cejudo falou sobre a gravidade dos danos aos seus olhos e seus problemas com a forma como a situação foi tratada pelo árbitro Jason Herzog.

Em uma entrevista ao MMA Junkie, Cejudo, 38, especulou que a lesão remanescente poderia fazer com que ele se aposente novamente, caso sua condição não melhorasse.

“Eu nunca vi o esporte das artes marciais mistas como meio perigosas”, disse Cejudo. “Eu tenho conversado com minha esposa e acho que essa poderia ser minha última luta. Mais uma e é isso. Se eu puder correr de volta com a música, ficaria feliz com isso. Mas se não for música, gostaria de alguém que o UFC esteja disposto a me dar.

“Quero ser capaz de brincar com meus filhos. Quero ser capaz de não perder um olho. É assim que estou me sentindo agora para ser honesto com você.”

Cejudo se aposentou pela primeira vez em 2020, após uma defesa bem -sucedida do título de peso galo contra Dominick Cruz no UFC 249. A vitória veio logo após uma corrida bem -sucedida do título de peso mosca, tornando Cejudo o único atleta de esportes de combate em história para ganhar uma medalha de ouro olímpica (ingestão) e campeonatos de UFC em duas divisões.

Ele retornou em maio de 2023 para desafiar o campeão dos pesos -de -gelo Aljamain Sterling no UFC 288, mas ficou aquém dos scorecards após uma luta altamente competitiva. Cejudo está atualmente 0-3 em sua segunda corrida no UFC.

Agora, ele está pensando em deitar as luvas novamente.

“Eu pareço um chorão, mas é a pior lesão que tive”, disse Cejudo ao MMA Junkie. “Eu tenho uma segunda opinião. Na verdade, fui para [Sean O’Malley’s] Doutor, um deles, ele disse que meu olho seria bom em um mês, mas toda vez que assisto TV ou estou olhando para baixo, ainda vejo o dobro. Por isso, foi um mês, foi um pequeno mindinho que entrou e ainda não estou 100 %, então o médico disse que parece mais um mês. O zumbi coreano tem os mesmos sintomas e foi por isso que ele teve que se aposentar. Estou vendo o dobro. Quando eu coloquei meus olhos de uma certa maneira, verei dois pés.

“Felizmente, é somente quando eu me deitei ou se eu olhar para baixo, mas me levou, tipo, cinco dias para que meus olhos parassem de ver o dobro quando me machuquei. Portanto, não é o fato de que eu não conseguia ver, eu só estava vendo duas pessoas, você não sabe o que é. Então, eu poderia sair e alcançá -lo e estou pegando a coisa errada.”

“Fiquei fodido”, acrescentou Cejudo. “Eu queria lutar. Eu só queria lutar com dois olhos.”

Cejudo está ansioso para entrar no octógono mais uma vez, se possível, com planos de ter uma luta adequada de aposentadoria pela primeira vez. No entanto, sua disponibilidade depende do estado de seus olhos, então há uma chance externa de que o UFC Seattle tenha marcado o fim de sua lendária carreira.

“Não me importo de perder, mas não quero deixar ser atingido na minha bola de olho”, disse Cejudo. “Isso simplesmente não pode terminar assim. E eu sou grato. Eu amo Dana [White] e todo mundo. Esta não é uma chance no UFC. Eles me deram uma plataforma para realmente ajudar minha família, para realmente me colocar em uma ótima posição para onde posso me preparar para o futuro, mas, ao mesmo tempo, minha saúde é número 1 acima de tudo. ”

“Não tenho certeza do que o UFC planejou”, acrescentou Cejudo. “Definitivamente, quero lutar algum tempo no outono. Deixe meus olhos se curarem, eles disseram mais 30 dias, mas se não melhorar, eu simplesmente não sei quando voltarei. Acho que este é o último, e foi tudo o que ela escreveu.”

O retorno de Henry Cejudo definitivamente não era o que ele esperava que fosse. Ele voltou esperando ser recebido como o herói conquistador, mas seu duelo com Aljamain Sterling não foi recebido com muita expectativa, apesar do concurso ter sido uma batalha convincente de vias. Então Merab Dvalishvili Merab foi e agora é tudo sobre a música Yadong Eye Poke.

Ele tem um daqueles legados que seria melhor se não tivesse lutado novamente?

