Relatório da manhã: Israel Adesanya esmaga a carne com Henry Cejudo depois de chamá -lo de um ‘pequeno f*cking b*tch’

Israel Adesanya e Henry Cejudo compartilharam um momento emocional em um episódio recente do Cejudo’s Libra 4 libras podcast.

In the past, Adesanya and Cejudo have butted heads, with their bad blood dating all the way back to UFC 253 in September 2020. The main event of that card saw Adesanya successfully defend his middleweight title against Paulo Costa and in the aftermath of the win, he had a face-to-face confrontation with Costa’s cornerman Eric Albarracin. Albarracin é treinador e amigo íntimo de Cejudo, que levou Cejudo a criticar Adesanya, e Adesanya mais tarde chamando Cejudo de “pequeno f*cking b*tch”.

Muita coisa mudou desde então. Adesanya perdeu o título dos médios, recuperou e depois o perdeu novamente. Cejudo continua lutando desde que voltou da aposentadoria e está mais uma vez ponderando pendurando as luvas depois de sofrer um olho brutal, em uma perda para Song Yadong.

O co-apresentador de Cejudo e o podcast Kamaru Usman teve Adesanya em seu programa e, na conclusão da gravação, Cejudo emitiu um pedido de desculpas a Adesanya por seu conflito passado.

“Obrigado, Israel”, disse Cejudo. “Obrigado, cara. Eu f*odiei você como você não acreditaria porque os inimigos são seus maiores fãs e o que você foi capaz de não ser o lutador, para mim, isso é impressionante. Vindo do contexto de luta livre, 85 % de todos os campeões vêm do esporte da luta, então o que você foi capaz de fazer, f*ck, parabéns.

“Eu não sei se é tarde demais para dizer que sinto muito?”

O pedido de desculpas foi bem recebido por Adesanya, que compartilhou uma risada com Cejudo.

“Eu só fiquei salgado porque eu estava, tipo ‘Cara, éramos legais na Austrália. Por que ele começou a me odiar?'”, Disse Adesanya. “E então eu estava um pouco salgado, mas para mim eu o respeito por causa do seu jogo. Sua mente. Eu vejo a maneira como você luta, vejo a maneira como você opera e, cara, um dos melhores de todos os tempos.

“Então, obrigado por dizer isso. E não há necessidade de desculpas, já tem sido água debaixo da ponte. Eu não me apego a rancores, a menos que vale a pena ser mesquinho, mas isso não, então eu te amo.”

Cejudo então brincou que o momento estava ficando emocionado demais para todos.

“Vocês têm um pouco de papel?” Cejudo disse.

Entre os três, Adesanya, Cejudo e Usman são três dos atletas mais decorados da história dos esportes de combate. Adesanya competiu no MMA, Kickboxing e Boxing, e duas vezes detiveram o título dos médios do UFC. Cejudo é um medalhista de ouro olímpico no wrestling e ganhou títulos do UFC no peso -galo e no peso da mosca. Usman reinou como campeão dos meio-médios de 2019-2022 e detém o recorde do UFC para a maioria das vitórias consecutivas em sua divisão aos 15 anos.

No entanto, todos os três lutaram nos últimos anos, perdendo suas três últimas lutas, sobre as quais Cejudo não pôde deixar de quebrar em sábio.

Mateusz Gamrot (24-3, 1 NC) vs. Ludovit Klein (23-4-1); UFC Vegas 107, 31 de maio

Temos um bom neste fim de semana!

Além do evento principal entre Ian Machado Garry e Carlos Prates (Banger, obviamente), há a luta de aposentadoria de Anthony Smith, Giga Chikadze se afastando David Onama, além da sempre imprevisível Michel Pereira enfrentando o abus Magomedov. E o undercard é todos combatentes mais leves, o que é sempre promissor.

Ansioso pelo sábado.

