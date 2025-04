Relatório da manhã | Israel Adesanya quer revanche com Sean Strickland: ‘Eu tenho que pegar um pouco de volta’

Israel Adesanya quer outra rachadura em Sean Strickland.

No início deste ano, Adesanya perdeu sua terceira luta consecutiva, sendo nocauteada por Nassourdine Imavov no evento principal da Arábia Saudita do UFC. É uma corrida difícil para o ex -campeão dos médios e, depois, houve especulações sobre se “The Last Stylebender” poderia pendurar as luvas para sempre. Mas depois de alguns meses de folga para se recuperar, Adesanya diz que não vai a lugar nenhum e até está de olho no seu próximo oponente.

“Eu não pouparei depois da minha última luta”, disse Adesanya em seu canal no YouTube. “Eu me saí tão bem na luta, que me saí tão bem no acampamento e não consegui o resultado que queria, mas ainda estava orgulhoso de mim mesmo. Ainda estou orgulhoso da maneira como trabalhei. Então, então não pouparei porque apenas cuidei do meu cérebro. Então, quando estava em Miami recentemente assistindo [Alexander Volkanovski] Retire o cinto de volta, depois lutei com Kamaru Usman pela primeira vez em meses. E eu sabia que, uma vez que lutei, seria como ‘Cara, eu tenho que lutar!’

“Então, para mim agora, eu já disse ao meu treinador, é hora. Eu apenas sabia. E tenho a sensação de quem eu quero lutar. Você vai gostar disso: tenho que receber um pouco de volta. Strickland. Vou recuperá -lo.”

Em 2023, Adesanya finalmente derrotou seu inimigo de longa data Alex Pereira, nocauteando -o no UFC 287 para recuperar o título dos médios. E com Pereira subindo para o peso pesado leve depois, parecia que Adesanya poderia estar prestes a embarcar em outro título sustentado, no topo da divisão dos médios. Exceto que ninguém disse a Strickland isso.

Strickland interveio para enfrentar Adesanya no evento principal do UFC 293 – depois que Dricus du Plessis não conseguiu fazer a linha do tempo – e entregou um dos distúrbios mais chocantes da história do UFC, dominando Adesanya por 25 minutos para reivindicar o cinto dos médios. E enquanto Adensaya não tira nada dessa performance de Strickland, ele também quer provar que foi uma aberração.

“Ele me venceu justo e quadrado em Sydney”, disse Adesanya. “5 – NIL. Apenas gritou minha bunda, mal. Mais uma vez, essa foi uma das coisas que me fez perceber que preciso desacelerar na minha atividade. Eu estava lutando 3-4 vezes por ano como campeão. Então, quero recuar agora, porque estou mais velho, estou fazendo coisas diferentes.

“Eu não quero dar desculpas, porque ele me venceu, mas eu só quero mostrar a ele se ele me derrotar no meu melhor. Então, desta vez, eu vou chegar a ele correto.

“Tudo é feito desde então. Porque eu costumava ser muito intimidado quando criança. Então ele é uma personificação disso, em certo sentido, porque ele me atacou, a criança interior. Então, eu só quero protegê -lo e receber um pouco de volta para ele.”

Strickland não competiu desde que perdeu sua própria revanche com o campeão dos médios Dricus du Plessis no UFC 312 em fevereiro.

Provocar. Conor McGregor revela uma grande condição para o retorno do UFC, ‘Negócios inacabados’ com Michael Chandle, Chandler responde.

Prisão. O ex -signatário do UFC Pietro Menga recebe 15 anos de prisão por drogas e armas de fogo.

Crítica. Matt Brown critica o extremo ganho de peso de Paddy Pimblett: ‘Não é uma tonelada de sofrimento não colocar 40 libras após uma luta’.

Rumor. CHAEL SONNEN: Jon Jones vs. Tom Aspinall ‘é acordado, até a data.

FBI. Dana White Lauds, diretor do FBI, Kash Patel, querendo trabalhar com o UFC: ‘Todos esses caras devem ser treinados em [MMA]. ‘

Jornada do UFC para Ian Machado Garry e Carlos Prates.

Reações mais altas do ventilador do UFC.

Max Holloway e coreano zumbi brigam e trabalhando juntos.

Daniel Cormier reage ao Khamzat Chimaev e Dricus du Plss Beef.

Sean Strickland batendo um YouTuber.

Ian Machado Garry conversando com os caras dos nerds de luta.

Ilia Topuria provocando alguma ação.

Você acha que Topuria está lutando com Mateusz Gamrot?!?!?!!

A carne continua.

Esse cara é ilusório Primeiro ele espera até eu desafiar outro cara para ele responder … Então ele vem e desculpe o que as pessoas vão dizer sobre mim e não sobre ele?@imavov1 Mano você está saindo do medo certo. Tudo isso para não assinar o contrato ‍♂️ — Caio Borralho (@BorralhoCaio) 22 de abril de 2025

Parabéns!

Sodiq Yusuff (13-4) vs. Mairon Santos (15-1); UFC Vegas 106, 17 de maio.

Uma revanche de Izzy-Strickland faz sentido, mas também são dois dos 5 melhores caras, lutando entre si, sem esperança de um título. Meio que preferiria ver os dois darem uma chance à nova safra de candidatos a subir. Mas se isso acontecer, entendi.

Enquete Quem ganha uma revanche? 0% Sean Strickland (0 votos)

0% Israel é a existência (0 votos)

0 votos no total



Vote agora



Se você encontrar algo que gostaria de ver no relatório da manhã, clique @Alexanderklee ou @JedkmeShew no Twitter e deixe -nos saber sobre isso. Além disso, siga mmafighting TwitterAssim, InstagramAssim, YouTubeAssim, Tiktoke gostar de nós em Facebook.