Relatório da manhã | Jack Della Maddalena duvida de Belal Muhammad atacar com ele: ‘Ele tem um estilo de luta chato’

Jack Della Maddalena dá as boas -vindas a uma batalha impressionante com Belal Muhammad, mesmo que ele não espere que a luta deles aconteça dessa maneira.

O slugger australiano tira seu tiro no título de peso médio de Muhammad quando eles se encontrarem no evento principal do UFC 315 em Montreal, Canadá, em 10 de maio. Della Maddalena venceu 17 lutas consecutivas desde o início de sua carreira de 0-2, coletando vários nocautes de destaques ao longo do caminho.

Muhammad não é tão conhecido por suas batalhas de stand-up, então Della Maddalena acha que os fãs poderiam estar em uma noite maçante se o campeão tiver o seu caminho.

“Não há dúvida de que ele tem um estilo de luta chato”, disse Della Maddalena à Fox Sports Australia. “Ele é bom em segurar as pessoas, obtendo vitórias. Fair jogo para ele. [Georges St-Pierre] Recebi um pouco de volta ao dia por ser um estilo chato, e é apenas porque ele é apenas melhor em pessoas em geral. Ele pode segurar os atacantes, ele pode superar os Grapplers, esse tipo de coisa, então você precisa dar crédito a ele.

“Eu definitivamente acho que é um estilo chato, mas vencer é obviamente o seu objetivo número 1 e o jogo justo, mas sinto que posso vencê -lo. Sou o lutador mais perigoso, com certeza, e acho que não só posso obter o título mundial, mas também tirar o título mundial de um final dominante com pontos de estilo, com certeza.”

Muhammad conquistou o título dos médios em julho passado no UFC 304 com uma vitória de decoração-e inegavelmente eficaz-de gratificação-sobre Leon Edwards. Ele demonstrou vontade de atacar no passado, mas “Lembre -se do nome” normalmente prefere intimidar seus oponentes no chão, em vez de trocar socos no bolso.

Della Maddalena espera que Muhammad considere conhecer o desafiante em seus termos, pelo menos a princípio.

“Acho que ele vai mergulhar os dedos dos pés no ataque, e então ele poderá pensar: ‘Só estou melhor conseguindo a vitória'”, disse Della Maddalena. “Eu acho que ele é obviamente um cara competitivo, então ele mergulhará os dedos dos pés, ele se machucará e então acho que voltará ao que ele acha que é o melhor e mais fácil método para a vitória.”

Poucos lutadores se tornam campeões mundiais por serem completamente unidimensionais, então Della Maddalena não está subestimando nenhuma parte do jogo de Muhammad. Mas ele sente que tem vantagem em uma batalha impressionante.

“Acho que ele é rápido”, disse Della Maddalena. “Eu não diria que ele é perigoso. Definitivamente, acho que ele é rápido, mas não acho que seja muito perigoso. Ele é bom em ser rápido, e acho que sua ameaça de que a queda faz com que o atreva melhor.”

Martin Buday (14-2) vs. Uran Satybaldiev (9-0); UFC Vegas 105, 5 de abril.

Muhammad Mokaev vs. Bolat Zamanbekov; Combate de karatê 54, 2 de maio

Brandon Royval (17-7) vs. Manel Kape (21-7); UFC 317, 28 de junho.

É justo dizer que Belal Muhammad, apesar de seu impressionante currículo, não é o campeão mais popular do UFC. Estou curioso para saber quanto sentimento de fã – e as chances – se voltarão ao favor de Jack Della Maddalena, à medida que o UFC 315 se aproxima.

Ainda temos o UFC 314 e um punhado de cartões noturnos de luta para passar antes que o título dos médios seja contestado, mas como Muhammad é recebido enquanto ele se dirige ao seu primeiro evento principal, pois o Champion é definitivamente um enredo para ficar de olho. – Lee

