Relatório da manhã: Jake Paul diz que estava em ‘Deeping Negciações’ para Box Tank Davis, planejando Anthony Joshua Fight em 2026

Jake Paul está vindo para os maiores nomes do boxe.

Desde o início do movimento do boxe do influenciador há cinco anos, Paul se estabeleceu como um dos maiores nomes de “The Sweet Science”, tanto como artista quanto promotor. E embora ele ainda não se prove como um boxeador legítimo de primeira linha, isso não impediu Paul de cortejar alguns dos maiores nomes do esporte.

Paul estava até ligado a uma possível partida com Canelo Alvarez no início deste ano antes disso, finalmente caiu, mas essa não é a única oportunidade perdida para a sensação do YouTube. Segundo Paul, ele também perdeu a chance de compartilhar o ringue com o campeão leve da WBA Gervonta Davis.

“Sim, foi muito discutido e em negociações, e quase pronto para fazer acontecer”, disse Paul à IFL TV quando perguntado sobre o boato de Davis. “Mas ele tem que fazer sua revanche com Lamont e fazer com que W. Então, poderemos executá -la de volta. Mas eu e Gervonta estávamos programados para lutar, com certeza.”

Paul foi criticado em sua carreira no boxe por brigar contra a oposição mais antiga e menor e, enquanto Davis ainda está no auge de sua carreira, essa luta teria uma discrepância enorme de peso. Atualmente, Davis compete com leve, com um limite de 135 libras. Paul, enquanto isso, mais recentemente teve uma luta de peso pesado contra Mike Tyson, onde pesava 227 libras.

Mas Paul não está apenas procurando brigas contra homens metade do seu tamanho. “The Problem Child” também revelou que está em conversas iniciais com o ex -campeão dos pesos pesados ​​Anthony Joshua por uma luta no próximo ano.

“Vamos planejar isso para 2026”, disse Paul. “Conversei com Anthony no telefone. Ele me ligou e disse: ‘Eu vi você me chamou. Vamos executá -lo, vamos fazer isso acontecer.'”

Joshua não se opõe a fazer a estranha luta de circo. Em março passado, ele jogou brutalmente o ex -campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Francis Ngannou, na segunda luta de boxe de Ngannou. Infelizmente, o ex -campeão dos pesos pesados ​​unificados perdeu sua luta mais recente, sendo nocauteada por Daniel Dubois em setembro passado.

Segurança. VÍDEO: Diego Lopes, Yair Rodriguez separado por segurança depois de entrar em altercação aquecida na conferência de imprensa do UFC 314.

Interesse. Michael Chandler, Paddy Pimblett reage a Conor McGregor dizendo que está “interessado” em sua luta.

Preparar. Justin Gaethje pronto para a luta pelo título de junho contra o Islã Makhachev se o UFC ligar.

Altitude. Raul Rosas Jr. detalha como a altitude no UFC México quase o terminou.

Fora. O PFL 2 recebe um novo evento principal de última hora depois que o caça não está liberado para competir em pesagens.

Caio Borralho is upset.

Esse francês porra disse não para lutar comigo! Ele é uma buceta porra — Caio Borralho (@BorralhoCaio) 10 de abril de 2025

Se eu fosse ele, olhava no espelho e sentia vergonha por mim mesmo! — Caio Borralho (@BorralhoCaio) 10 de abril de 2025

Imagine a conversa: UFC: Ei, queremos que você lute contra CAIO pelo candidato N1! Buceta francesa: Oh, eu não quero lutar com ele! (Ele é muito bom) UFC: Se você não lutar, ele é o próximo na fila Buceta francesa: ok, eu não vou lutar BICHANO BICHANO — Caio Borralho (@BorralhoCaio) 10 de abril de 2025

Tony Ferguson permanecendo positivo, apesar de o GFL ser bobagem.

Eu sei que a merda mudou de repente, mas isso não significa que eu pare de trabalhar em direção ao status mythica status, essa luta/temporada acontecerá de uma maneira ou de outra @mmagfl Não há como o Mooseknuckle @dillondanis é um atleta melhor do que eu. Vamos dançar amigo !!! Vamos provar isso uma vez … pic.twitter.com/6pcydpvzm8 – Tony Ferguson (@tonyfergusosonxt) 10 de abril de 2025

Grandes apostas no confronto Mitchell-Silva.

Billy Q em breve será uma estrela em dois idiomas.

Tenho feito duolingo nos últimos 28 dias .. e eu vou lhe dizer o que esses meninos não parecem felizes um com o outro https://t.co/fye68t33kt – Billy Quarantillo (@billyqmma) 10 de abril de 2025

Mike Perry diversificando seu portfólio.

Leandro Higo (23-6) vs. Marcirley Alves (12-4); PFL 2, 11 de abril.

Welp, aqui estamos nós. Mais um sono para o melhor cartão do ano (até agora). O UFC 314 será bom, então aproveite e venha conferir nossa festa de relógio no sábado à noite na página do YouTube.

Amo vocês!

