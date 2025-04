Relatório da manhã: Joe Rogan revela seu ‘maior arrependimento’ na história do MMA

Todos nós temos arrependimentos, até Joe Rogan.

Um dos maiores podcasters do planeta, Rogan também é um dos rostos do UFC, tendo servido como comentarista colorido para a promoção desde 2002. Nesse período, Rogan viu tudo isso, desde as melhores lutas até as que se saíram e, embora muitas coisas que ele pudessem ter acontecido de maneira diferente, uma posição acima de todos os outros.

“Meu principal arrependimento no MMA é que nunca vimos Fedor lutar no UFC quando ele estava no auge”, disse Rogan a Ilia Topuria em seu podcast. “Se eu pudesse ter uma coisa, uma luta no auge, Fedor vs. Cain Velasquez. No auge. Isso teria sido incrível.”

Amplamente considerado como o maior lutador a nunca competir no UFC, Emelianenko já foi considerado o melhor lutador de libra por libra no MMA, quando ele era campeão do Pride FC. Depois que o UFC adquiriu o orgulho em 2007, muitos grampos da organização entraram no octógono, mas Emelianenko não era um deles. Em vez disso, ele atacou por conta própria, competindo por várias outras promoções. Mas, diz Rogan, não foi por falta de esforço pelo UFC.

“Eles tentaram”, disse Rogan quando perguntado por que o UFC não assinou Fedor. “Eu tenho que ter cuidado ao dizer o seguinte: Fedor foi controlado por alguns russos que eram homens muito difíceis, por assim dizer. Confrontamento.

Emelianenko competiu por várias promoções, incluindo Strikeforce e Affliction, antes de terminar sua carreira no Bellator em 2023. Velasquez, enquanto isso, teve os melhores anos de sua carreira de 2009 a 2013, assim como Emelianenko estava começando a passar por um adesivo. Mas Rogan adoraria vê -los trancá -los naquela pequena janela de sobreposição disponível.

“Esse cara tinha um tanque de gasolina que era sobre -humano”, disse Rogan sobre Velasquez. “Para um peso pesado?!! Isso nem fazia sentido. Você veria caras que simplesmente se desfaziam. Eles apenas murchariam. Estilo puro de boxe, ótima luta, queixo incrível, vontade indomável. Muito difícil para o seu bem. Muito, e é por isso que ele se machucou, feridos, no final de sua carreira, seu corpo se deteriorou tanto. Ele teve tanta prejudicação, prejudicando, no final de sua carreira, seu corpo teve tanta coisa.

“Em seu auge, Cain Velasquez vs. Fedor. Esse é o meu maior arrependimento. Uma luta que nunca conseguimos ver.”

Estou com Joe no Fedor, nunca lutando no UFC, é provavelmente a maior falta na história do MMA. Mas, novamente, eles trouxeram Mirko Cro Cop e nem deram a ele um título. Você pode imaginar isso acontecendo hoje? E finalmente conseguimos ver Fedor contra os principais pesos pesados ​​do UFC durante a era do Orgulho, então isso foi pelo menos algo.

Enquete Prime Fedor vs. Prime Cain, quem ganha?

