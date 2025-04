Relatório da manhã: Loopy Godinez piadas que ela poderia usar uma fralda ‘no futuro após um acidente próximo no UFC México

Loopy Godinez escapou do UFC México com uma grande vitória – e também, felizmente, sua dignidade.

Um clipe da luta de Godinez contra Julia Polastri rapidamente se tornou viral no último sábado, quando o candidato ao peso da palha fez um apelo angustiante no canto dela entre as rodadas, avisando que eles estavam experimentando forte indigestão e corria o risco de sofrer um acidente no octagon.

Confira a cena abaixo.

No final, Godinez – não. 11 com 115 libras no MMA Fighting Global Rankings-manteve tudo juntos e sobreviveu a uma terceira rodada selvagem para ganhar uma decisão unânime e tirar uma sequência de duas lutas.

Ambos os lutadores receberam muitos elogios pelo emocionante concurso e Godinez está agradecido por ter conseguido entrar e sair da gaiola sem incidentes.

“Acho que estava ficando doente na sexta -feira, estava ficando calafrio, mas então pensei que estava com frio porque estava muito baixo, como se minha gordura estivesse muito baixa e estava perdendo peso”, disse Godinez à Por dentro da luta. “Então eu simplesmente não disse nada. Eu disse ao meu treinador, ele também pensou que era apenas porque minha gordura corporal estava tão baixa. As pesagens acontecem, as pesagens oficiais, e então eu apenas me hidrato, mas estava tendo diarréia ou o que quer que seja e depois continuou da noite para o dia, aconteceu e, logo antes de entrar na gaiola.

“Acho que entre as rodadas eu meio que senti de novo e fiquei tipo, ‘Oh merda.'”

Godinez, uma nativa do México que luta fora do Canadá, espera pousar no evento do UFC 320, que será realizado em Guadalajara em 13 de setembro. Ela brincou que tem um plano, caso os problemas gastrointestinais retasiam sua cabeça feia novamente.

“Talvez da próxima vez, se eu sentir algo assim, eu poderia usar uma fralda”, disse Godinez. “Talvez isso ajude.”

Por enquanto, Godinez está feliz por estar de volta à coluna da vitória, após perdas consecutivas para os principais candidatos Mackenzie Dern e Virna Jandiroba. Ela aponta para a resistência mental como um atributo -chave para passar por sua luta com Polastri – e passar pelo que poderia ter sido o momento mais embaraçoso de sua carreira.

“Eu estava tentando não pensar sobre essas coisas antes da luta”, disse Godinez. “Mesmo se eu estivesse sentindo algo – porque quanto mais você pensa sobre isso, mais você está se sabotando. Então, eu era como, seja o que for, eu ficarei bem, nem todo mundo entrando na gaiola também é 100 %. Eu também sugo e espero o melhor e senti isso entre as rodadas.

“Felizmente, nada de importante aconteceu. Eu senti isso, eu disse, e agora está lá fora, e sim.”

Para vocês, fãs mais novos se juntam a nós, sim, vários lutadores perderam o controle de suas entranhas em uma luta antes. Justine Kish em sua perda para Felice Herrig é apenas um exemplo que vem à mente (e eu realmente gostaria que não fosse), Tim Sylvia é outro.

Qualquer tipo de acidente como esse é um motivo para uma desqualificação, mas acho que nunca vi essa chamada realmente se desenrolar.

Você sabe o que, não vamos mais falar sobre isso.

