Relatório da manhã: Merab Dvalishvili chama de “estúpido” fazer Ilia Topuria lutar com Charles Oliveira antes do Islã Makhachev

Merab Dvalishvili vê apenas uma opção razoável para o Islã Makhachev e Ilia Topuria: lute agora.

O campeão leve do UFC está em um período de espera agora, com um potencial movimento até o peso médio se o amigo de Makhachev, Belal Muhammad, perder seu título para Jack della Maddalena no UFC 315 em 10 de maio, e Ilia Topuria esperava as asas após recentemente o título de campeonato com a expectativa.

É uma teia emaranhada, mas a resposta é bastante simples para Dvalishvili.

“Ele está dizendo que não é um peso de pena, ele é leve e é campeão”, disse Dvalishvili em um vídeo enviado por Podcast de luta. “Quem você tem – eu sei que o Islã está dizendo: ‘Oh, eu não quero lutar com caras pequenos.’ Mas Ilia está fodendo o maior nome. ”

A relutância de Makhachev em combater a invicta Topuria também decorre da percepção de que várias vitórias no campeonato de Makhachev foram contra os 145ers, especificamente Alexander Volkanovski, que Makhachev derrotou em um par de lutas pelo título leve. Os oponentes recentes Renato Moicano (uma substituição de última hora por um Arman Tsarukyan ferido), Dustin Poirier e Charles Oliveira também lutaram anteriormente em peso penas, embora todos os três tenham sido bem estabelecidos a 155 libras há anos.

Não está claro quem a equipe de Makhachev vê como um oponente ideal, embora o amigo e mentor íntimo Khabib Nurmagomedov tenha apresentado Tsarukyan como o desafiante mais atraente. Dvalishvili tem certeza de que Makhachev seria um teste incrivelmente difícil para Topuria (que compartilha a herança georgiana com Dvalishvili), mas acha que não faz sentido ter Topuria pular por outro aro para uma luta que todos querem ver.

“Ele já venceu Arman”, disse Dvalishvili, referindo -se a Makhachev derrotando Tsarukyan em 2019. “Ele venceu Oliveira. Ele venceu [Poirier]. … Não vai ser uma luta fácil por Ilia, mas essa é a luta para – Ilia é meu amigo, eu o amo, mas será estúpido se ele lutar contra Oliveira, se ele perder Oliveira.

“Esta é a super -luta.”

Não posso mentir, um fim de semana sem a ação do UFC é sempre refrescante, mesmo com muitas outras opções disponíveis nos dias de hoje (eu sei que todos assistiram WrestleMania!). O UFC Kansas City parece sólido e tem um ótimo evento principal, além de termos a luta dos sonhos entre Mariusz Pudzianowski e Eddie Hall no KSW 105, e Chris Eubank Jr. e Conor Benn finalmente enfrentando.

