Relatório da manhã | Merab Dvalishvili defende Sean O’Malley revanche: ‘Vai ser uma luta totalmente diferente’

Merab Dvalishvili levou tudo o que Sean O’Malley trabalhou.

Em setembro passado, Dvalishvili finalmente venceu o título de peso galo do UFC, levando-o com uma vitória por decisão unânime sobre O’Malley no evento principal do UFC 306. A luta teve um acampamento acalorado, mas agora os dois estão prontos para realizar as coisas como o principal evento do UFC 316 em Newark. Talvez seja porque Dvalishvili se sente mal por “Suga”.

“Ele é engraçado, é fofo e também é bom lutador”, disse Dvalishvili a Ariel Helwani. ”Eu só tenho sentimentos positivos [about O’Malley]além de que ele estava falando estúpido com meu amigo Aljamain Sterling.

“Eu me sinto mal, na verdade, por esse cara. Eu roubei sua jaqueta, roubei o cinto dele, roubei seus fãs. Eu o fiz humilde. Ele é um cara diferente agora. Bom para ele e bom para mim também, como tudo aconteceu. A vida é boa, o acampamento é bom. Sou grato por tudo.”

As coisas nem sempre eram tão cordiais entre os dois lutadores. Na preparação para o UFC 306, Dvalishvili e O’Malley lançaram vários vídeos zombando um do outro e suas equipes. Mesmo depois que Dvalishvili venceu a luta, os dois continuaram a dar tiros um no outro, com O’Malley até alegando que ele foi assaltado nos scorecards. No entanto, desde que a revanche foi anunciada, O’Malley tem sido muito mais respeitoso com Dvalishvili, creditando -o como um bom lutador. É uma mudança estranha para o campeão.

“Era estranho porque eles estavam falando tão bem comigo”, disse Dvalishvili. “Claro, todo mundo gosta de elogios, mas foi um sentimento estranho. Sinto -me como um amigo deles. Até Tim [Welch, O’Malley’s coach]o cara que eu não gosto, quando ele estava falando bem, meu coração aqueceu um pouco. Tipo, não, não, não faça isso, pessoal. Eu preciso estar bravo com você. Essa foi uma sensação estranha.

“Eu não odeio Sean O’Malley, eu só quero lutar com ele. Tim, ele cometeu grandes erros. Ele deveria ser um treinador profissional, mas não é um treinador profissional. Ele tentou trapacear. Ele é um treinador de trapaceiros. Ele tentou desrespeitar [me]e é por isso que eu estava falando de lixo. Foi o que aconteceu.

“Sou um lutador profissional e cometi esse erro apenas uma vez quando tive minha estréia no UFC. Eu olhei para o meu oponente e fiquei tipo ‘Não quero dar um soco em você’. Depois de receber uma perda controversa como essa, eu aprendi.

Mas nem todo mundo está feliz com a luta. Os fãs responderam mal a O’Malley recebendo uma revanche imediata contra Dvalishvili, dado o quão unilateral foi o primeiro encontro, mas Dvalishvili insiste que este é o confronto que ele deseja.

“O’Malley, ele bate com força. Mesmo quando ele me tocou um pouco, senti o poder dele”, disse Dvalishvili. “O cara pode quebrar. Então, eu tenho que ser inteligente e tenho que ser paciente nessa luta. Tenho certeza de que ele fará ajustes e defenderá melhor as quedas, então ele estará avançando desta vez. Será uma luta totalmente diferente. As revanche nem sempre vão como a primeira luta. Será diferente.

“Estou feliz. Acho que muitas pessoas criticaram O’Malley recebendo uma revanche. Acho que ele merece e quero descobrir também. Ele deu muitas desculpas após a luta, e agora ele fez uma cirurgia, e eu não sei que ele não fará um ajuste, se não for totalmente diferente.

Mas se você não se sintonizar para assistir, poderá perder algo especial porque, embora ele tenha apenas uma vitória na sua carreira no UFC, Dvalishvili está planejando fazer esses dois em junho.

“Quero mostrar minhas habilidades impressionantes também”, disse Dvalishvili. “Meu objetivo será detê -lo, com ele ou nocaute. Vai ser uma ótima luta, e estou empolgado com isso.”

"Se você não gosta, não assista."

E as pessoas se perguntam por que o UFC tem um problema de estrela. A+ Promoção de ambos os headliners do UFC 316. Psicologia reversa talvez?

