Relatório da manhã: Movsar Evloev planeja ‘quebrar’ Alexander Volkanovski, promete ‘ataque direto’ na luta pelo título

Movsar Evloev nunca perdeu, e ele não espera que isso mude se lutar pelo título de peso penas do UFC.

O próximo desafiante para esse cinturão continua a ser visto com Alexander Volkanovski, recuperando-o com um desempenho vintage contra o Diego Lopes no UFC 314. Volkanovski ganhou um cinturão vago para se tornar duas vezes campeão após Ilia Topuria que renuncia ao título para subir para o peso leve.

Evloev está 9-0 no UFC e tem um argumento tão bom para uma oportunidade de campeonato quanto qualquer um. Se ele se encaixar com Volkanovski em um futuro próximo, ele está confiante de que será apenas o segundo lutador a derrotar a estrela australiana com 145 libras.

“Acho que se eu o encarar, vou empurrá -lo para a parede”, disse Evloev no Overdogs Podcast. “Então, não o deixe fugir de mim, não o deixe se mover. E então ele tem que trocar comigo, então ele se cansará. Ou eu o quebrarei porque sei que tenho maior poder, melhor luta livre, e posso controlar esse cara por cinco rodadas ou terminar no chão.”

Um obstáculo no caminho de Evloev é o que parece estar desinteressado por parte dos casamenteiros. Evloev impressionou dentro do octógono com as vitórias sobre o ex-campeão dos pesos-pesos Aljamain Sterling, o principal candidato Arnold Allen e até Lopes, que perderam uma estréia de notícia curta para Evloev. No entanto, ele ainda está para terminar um oponente desde que ingressou no UFC em 2019.

Evloev planejava mostrar um estilo de luta mais dinâmico contra Sterling no UFC 310, mas Sterling procurou testar sua luta contra o Evloev, resultando em uma divertida batalha de luta e uma vitória por Evloev que ainda não é suficiente para lhe dar um título de título.

“Para a última luta com o Aljo, eu estava focado quase 100 % em atacar, porque o UFC só falando sobre ‘não tenho acabamento, apenas um estilo de luta livre’, então eu estava tentando mostrar a eles que tenho um bom ataque também”, disse Evloev. “Mas nesta luta, não posso mostrá-lo porque meu oponente me derruba e tentou fazer um jiu-jitsu comigo, é por isso que não é fácil mostrar que você está atingindo quando está apenas rolando no chão.”

De fato, Evloev tem tanta fé em sua impressionante, ele garante que, não importa quem acaba de pé em frente a ele para uma luta pelo título que ele se concentrará em manter a luta em pé – e vencer.

“Ok, posso prometer a eles que não vou derrubar ninguém se eles me der um título”, disse Evloev. “Eu não vou lá primeiro. Se eles tentarem me derrubar, ok, eu aceitarei isso, mas não vou primeiro. Vou apenas direto, então vamos ver.”

