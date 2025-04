Relatório da manhã: Robert Whittaker quebra como Alexander Volkanovski se torna campeão novamente no UFC 314

Robert Whittaker acredita que os dias do campeonato de Alexander Volkanovski estão longe de terminar.

Volkanovski has the chance to regain the featherweight title when he fights Diego Lopes for a vacant belt this Saturday at UFC 314. The title is up for grabs with champion Ilia Topuria moving up to lightweight and Volkanovski falls right back into a big opportunity despite losing his past two fights by knockout (including a short-notice rematch with lightweight champion Islam Makhachev).

Aos 36 anos, Volkanovski não está mais no auge, mas Whittaker está confiante de que seu colega australiano tem mais do que suficiente no tanque para recuperar seu lugar no topo da divisão de penas.

“O principal de habilidades de Volk”, disse Whittaker em seu Podcast MMarcade. “Eu posso vê-lo cortando aquele bezerro, fazendo sua mão esquerda. [Rodriguez]… Mas ele lutou muito no início de sua carreira e a utilizou com grande efeito. Então eu acho que vemos um conjunto de habilidades de primeira linha da Volk, e temos outro campeão na Austrália. ”

Antes de perder para Topuria, Volkanovski nunca havia sido derrotado em um concurso de 145 libras. No entanto, sua durabilidade foi questionada depois que Makhachev o chocou com um chute na cabeça e, em seguida, Topuria o derrubou frio apenas quatro meses depois.

O resultado de Topuria foi particularmente chocante, dada a lendária durabilidade de Volkanovski e sua incrível corrida como campeão de penas. Volkanovski derrotou Max Holloway para ganhar o título no UFC 245 e depois defendeu com sucesso cinco vezes consecutivas, incluindo duas revanche com Holloway.

Whittaker viu Volkanovski no seu melhor, muitas vezes para contá -lo agora.

“Acho que a pergunta de um milhão de dólares é que Volk veremos no octógono naquela noite, venha o UFC 314?” Whittaker disse. “Todo mundo já estava falando sobre suas perdas para Makhachev, seu nocaute e depois voltou ao nocaute com Topuria, de volta à sua idade e, como os fãs de MMA gostam de fazer, assim que ele perdeu, eles começaram a jogar sua idade e chamá -lo de lavagem, que é a coisa mais cercada que eu já ouvi. Os fãs do MMA são os melhores e piores de nós, como as pessoas, elas realmente são.

“A verdade está fora há um tempo. Ele está saindo de duas derrotas seguidas, Makhachev e Topuria, maus perdas no último casal. Sua idade é um fator nisso. Qual Volk vamos ver no octógono em 314?”

“Diego está de uma forma muito, muito perigosa agora”, acrescentou Whittaker. “’Makhachev 1 Volk’, acho que vence Diego Lopes. O conjunto de habilidades de Volk e apenas sua compostura, sua resistência, sua coragem, seu QI da luta, sua capacidade de lutar no octógono é inigualável. Mas, novamente, com todos os outros fatores que olhamos para ele, que Volk vemos?”

Lopes venceu cinco seguidos desde uma emocionante perda de estréia de notícia curta para o Movsar Evloev em 2023. Ele está saindo de uma vitória dominante sobre o duplo título do UFC, Challenger Brian Ortega, mas atualmente é um leve azarão para Volkanovski.

Isso faz sentido para Whittaker, que prevê que a luta percorrerá a distância com Volkanovski sendo declarado “e novamente” por Bruce Buffer no final.

“Vejo Volk entrando lá, usando conjuntos de habilidades completas, aterrissando tiros, buscando quedas, vestindo Diego Lopes, montando -o por cinco rodadas e vencendo uma decisão”, disse Whittaker. “Ou tirando -o de lá no final das rodadas.”

Os vencedores escrevem a história.

Clínica! Os fãs reais do MMA apreciarão o técnico dessa luta. Isso é o QI da luta. Punindo os cotovelos próximos, chutes corporais, trabalho de pés elegante. O machucou algumas vezes. Por que eu ficaria no bolso com um perfurador de força. Flutuar como uma borboleta como um bebê – Lerone Murphy (@leronemurphy) 6 de abril de 2025

Chang Ho Lee, o campeão vê você.

Não houve uma luta do bônus noturno dado em 4 eventos. Primeira vez que aconteceu desde 2015. (Recorde é de 5 eventos). pic.twitter.com/lavmiei5qg – Capa (@grabaka_hitman) 6 de abril de 2025

Victor Henry é muito subestimado – Jared Gordon (@jflashgordonmma) 5 de abril de 2025

Este é um treinamento real.

