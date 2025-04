Relatório da manhã | Sean O’Malley dispara de volta aos críticos da revanche do título do UFC 316: ‘Não assista’

Sean O’Malley está pronto para fazer um show em sua revanche com Merab Dvalishvili – mesmo que ninguém esteja assistindo.

O UFC anunciou recentemente que O’Malley deve combater o campeão de pesos -pesos Dvalishvili novamente no evento principal do UFC 316 em 7 de junho em Newark, NJ Dvalishvili derrotou O’Malley para ganhar o título em 31 de setembro e, no final de setembro, o que é um pouco de defesa, enquanto o OctmagMawMawMawM, no final de setembro.

A revanche imediata levou à reação dos fãs, muitos confusos sobre por que O’Malley recebeu essa oportunidade após uma perda de decisão pouco inspiradora em sua primeira reunião. O’Malley respondeu às críticas em O show de Ariel Helwanioferecendo conselhos a qualquer pessoa chateada com as notícias.

“Não assista”, disse O’Malley. “Sábado à noite, 7 de junho, F*cking assista ao seu reality show. Não assista à luta.”

O’Malley já havia chamado uma revanche imediata com Dvalishvili, embora também tenha anunciado que exigia um tempo de cirurgia e recuperação para lidar com uma lesão no ombro. Quando chegou a hora de ele lutar novamente, O’Malley afirma que não estava exigindo os casamenteiros, embora tenha deixado claro que queria uma chance de vingar sua perda para Dvalishvili, título ou não.

“Sou muito grato pelo UFC por me dar a revanche”, disse O’Malley. “Eu realmente não tive muita conversa com o UFC. Eu disse a eles que era realmente a única luta em que estava interessado. Eu queria o cinto de volta – nem eu não queria o cinto de volta, queria Merab. Eu queria aquela luta e não havia muita negociação lá. Era como, tudo bem, vamos fazer isso”.

De acordo com O’Malley, sua lesão limitou sua capacidade de treinar para a luta, especialmente quando se tratava de preparar sua defesa contra a discussão implacável de Dvalishvili. O’Malley já havia derrotado outro especialista em luta para iniciar seu próprio título quando eliminou o amigo íntimo e companheiro de equipe de Dvalishvili, Aljamain Sterling, no UFC 292 (embora a luta livre de Sterling estivesse visivelmente ausente naquele concurso).

Dvalishvili entregou a O’Malley apenas a segunda derrota de sua carreira – o primeiro contra o candidato dos pesos de gaiola Marlon “Chito” Vera – e O’Malley se recusou a ser derrubado pelo revés.

“Há duas maneiras de deixar de perder”, disse O’Malley. “Você pode subir ou descer e eu queria subir. O acampamento, toda a luta não foi obviamente como planejado, mas sinto que vai tornar este muito mais doce. Eu vou ser um grande azarão. As pessoas não esperam o que eu sei que sou capaz de 7 de junho, então fará com que seja muito mais doce.

“Eu tive que esperar três anos e meio, o que quer que fosse, para provar que a primeira luta de Chito não era do jeito que deveria acontecer. Este, eu não precisava esperar tão tempo, mas estou animado para ir lá e fazer algo semelhante na revanche com Merab”.

É importante ressaltar que O’Malley, ele não sente que foi superado por Dvalishvili na primeira luta, pelo menos até certo ponto que ele sente descartado uma revanche imediata. Dito isto, ele entende por que há relutância em aceitá -lo como o candidato número 1 no momento.

Venha lutar à noite, ele planeja mostrar exatamente por que está tendo sua segunda chance tão cedo.

“Essa última luta, não acho que muitas pessoas tenham sido realmente assisti -la, porque não é uma daquelas lutas que vale a pena assistir”, disse O’Malley. “Acho que na segunda vez que você percebe que é um pouco mais próximo do que a primeira vez que você o assistiu ao vivo, mas não acho que muitas pessoas o assistiram e não estavam interessadas em reprová -lo e suas opiniões vão ficar iguais.

“Mais uma vez, eles não estão interessados, não assista. Mas quando eu for lá e vencer, garanto que as pessoas vão assistir ou pelo menos revisar o final se houver um final. Pode ser uma decisão de cinco rodadas, pode ser um final, vamos ver.

