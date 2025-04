Relatório da manhã: Tai tuivasa atualmente mais de 300 libras, olhos 2026 Retorno

Tai Tuivasa tem algum tempo para fazer antes de sua próxima luta.

Atualmente, o veterano candidato aos pesos pesados ​​está atolado em uma queda de cinco lutas e ainda está para ser contratado para uma luta em 2025. Isso provavelmente permanecerá verdadeiro pelo restante do ano, quando o australiano de 32 anos admitiu em uma entrevista em uma entrevista em O show de Ariel Helwani Enquanto ele espera retomar sua carreira em breve, ele está bem acima do limite de sua divisão.

“Vou voltar para a gaiola”, disse Tuivasa. “Vou buscar o início do próximo ano.”

“Olhe para mim, preciso voltar à academia”, continuou ele. “Eu preciso me preparar. Eu estarei 140 kg [approx. 308 pounds]fácil. É grande, seja o que for, eu não sei, é grande. ”

Tuivasa tem muito trabalho a fazer dentro e fora da gaiola para alcançar seus objetivos. Após uma onda de vitórias de 2020-2022 que o viu quebrar cinco nocautes seguidos, ele agora se encontra escorregando na outra direção. Desde um nocaute de Derrick Lewis que o colocou à beira da disputa pelo título, Tuivasa caiu para os candidatos Ciryl Gane, Sergei Pavlovich, Alexander Volkov, Marcin Tybura e Jairzinho Rozenstruik.

A queda de Tuivasa é uma das principais razões pelas quais ele decidiu não voltar para a competição depois de lutar em agosto passado.

“Definitivamente, é por isso que eu precisava dessa pausa”, disse Tuivasa. “Sinto -me muito melhor agora que tive essa pausa. É meio que me fundamentou um pouco no que quero fazer. Estou indo duro nos meus negócios e coisas assim, então definitivamente me deu algum tempo longe de treinar e lutar, mas somos combatentes, então é naturalmente em mim e estou meio que perdendo agora.

“Eu definitivamente quero voltar a isso, mas quero voltar e tenho algo para provar. Ainda não terminei.”

A perda para Rozenstruik foi particularmente desanimadora, pois Tuivasa apresentou um desempenho apático de três rodadas antes de perder uma decisão (uma chamada dividida apenas graças a um scorecard flagrante de Howie Booth que resultou em Booth imediatamente dispensado por seus deveres de julgamento pela noite).

Tuivasa não se arrepende apenas de perder, ele se arrepende de ter uma decisão.

“Acho que depois da última luta, onde fiquei tipo, ‘F*ck, eu deveria ter esmagado -o’, eu fiquei tipo, ‘Preciso de uma pausa para voltar ao motivo pelo qual quero fazer isso'”, disse Tuivasa. “Ganhar está vencer e perder está perdendo, mas, saindo por aí, isso afeta você, isso afeta sua equipe, eu precisava voltar ao nível do solo. Eu meio que sinto que estou de volta lá agora. A única coisa é que tenho um pouco de quilos.”

