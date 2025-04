Relatório: Ladrão invadiu o estúdio de Henry Cejudo, roubou o primeiro cinto do UFC

Estamos pouco mais de uma semana em abril e Henry Cejudo já teve um mês agitado.

No fim de semana, Cejudo afirma ter ajudado a apreender um suspeito que supostamente bateu um carro no quintal do vizinho e depois agrediu seu vizinho. E agora Cejudo parece ser vítima do comportamento criminoso.

Na terça-feira, o produtor de Cejudo, Dylan Rush, postou um vídeo no Instagram dizendo que o medalhista de ouro olímpico e o campeão de duas divisões do UFC estavam dormindo no estúdio de Cejudo quando um ladrão quebrou e roubou o título original do UFC do UFC.

“Alguém invadiu o estúdio de Henry ontem à noite às 4:45 da manhã e roubou seu primeiro cinto do UFC enquanto eu estava dormindo no sofá. Acordei e vi o cara ficar lá por dois minutos pensando que era Henry [because] estava escuro. Então ouvi um acidente (a prateleira caiu) e o cara acabou. ”

Cejudo conquistou seu primeiro título no UFC quando derrotou Demetrious Johnson pelo cinto de peso mosca em sua revanche no UFC 227. Cejudo continuou reivindicando o cinto de peso de peso contra Marlon Moraes no UFC 238. Ele se aposentou breves em que o MMA em 202, mas retornou ao UFC em 2023. no UFC Seattle em fevereiro.