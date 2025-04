Remi Bader exibe o corpo do biquíni após explodir críticos de cirurgia de perda de peso

Depois de disparar com críticos de perda de peso

Remi BaderNão deixa os odiadores chegarem a ela … desfrutando de um dia relaxante da praia apenas algumas semanas depois de disparar de volta aos on-line que a criticaram por manter sua cirurgia para perda de peso para si mesma.

A modelo desfrutou de Som Surf e Sun em Miami no sábado … vestindo um biquíni de cor creme acentuado com rosa. Ela andou pela praia com um amigo – entrando na água cristalina para um mergulho.

Bader nadou por aí … seminamente não caixa pela torrente de críticas que ela está lidando com os dias.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Icymi … Remi revelou recentemente que fez uma cirurgia de perda de peso em 2023 em uma entrevista com a publicação Auto – Uma admissão que inflamou muitos on -line que achavam injusto para Bader esconder os detalhes de sua transformação física dos fãs enquanto clamava que ela tentando lucrar revelando as notícias agora.

Na resposta ao ódio, Bader provou que ela não deu para dar muito tempo a seus detratores … torcendo sua legenda do Instagram “… no final do final do dia, ninguém está mudando o quanto estou orgulhoso por proteger minha saúde mental e manter meus limites nunca se arrependerá disso”.



Reproduza o conteúdo do vídeo



TMZ Studios

Durante a entrevista com auto -e é Khloé Kardashian‘s Podcast “Khloé in Wonder Land” – Remi diz que passou por uma cirurgia para corrigir dores nas costas, problemas cardíacos, excesso de suor e outros problemas de saúde.

A cirurgia levou Bader a perder mais de 140 libras em um ano, ela diz … uma brutal perda de peso que ela diz deixou para ela a ela a “depressão profunda”.