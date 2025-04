Rep. Rep. Byron Donalds Faces gritando, questões críticas sobre Doge na prefeitura contenciosa

CNN

O deputado do Partido Republicano Byron Donalds, da Flórida, enfrentou gritos frequentes da multidão em uma prefeitura contenciosa na segunda -feira, com vários participantes fazendo perguntas críticas sobre o governo Trump e o Departamento de Eficiência do Governo.

O congressista pediu repetidamente à multidão que o deixasse falar, dizendo: “Você quer gritar ou quer ouvir?” Em outro ponto, ele disse a um participante que ela estava desrespeitando por atrapalhar.

Durante o evento, Donalds foi perguntado sobre a supervisão que ele está impondo a Elon Musk e ao Departamento de Eficiência do Governo como membro do Comitê de Supervisão da Câmara – a aplausos, aplaudindo e assobiando.

A reação da multidão foi misturada ao longo do evento, quando Donalds recebeu aplausos ao lado de vaias em vários pontos.

“Na verdade, temos que deixar o Doge realmente terminar seu trabalho. O que eles estão examinando agora é a ineficiência no sistema federal”, disse o congressista.

Donalds começou a dizer que o presidente Barack Obama também queria olhar para a ineficiência no governo federal durante seu tempo no cargo, tentando desenhar um paralelo entre isso e o que Musk está fazendo – uma afirmação que levou alto gritos da multidão.

O evento ocorre, pois relativamente poucos republicanos realizaram prefeituras pessoais em comparação com os legisladores democratas durante o atual período de recesso do Congresso. Os legisladores de ambos os lados do corredor enfrentaram constituintes frustrados, com os republicanos enfrentando críticas sobre o governo Trump e os democratas que enfrentam críticas de que o partido não está fazendo o suficiente para combater o governo.

Pouco tempo depois da primeira pergunta sobre Doge, um participante perguntou: “Você aprova Elon e Doge invadindo nossos arquivos de seguridade social?” A pergunta levou a aplausos ruindo da multidão.

Donalds começou a responder dizendo: “Elon Musk e Doge foram autorizados pelo presidente dos Estados Unidos-e foram rapidamente recebidos com vaias altas. O congressista tentou ser ouvido sobre os gritos. “Não vaias. Não, não, não, não, não. Não vaias. Não vaias”, disse ele.

Enquanto os participantes continuavam gritando e gritando, Donalds disse: “Você não quer ouvir a história completa”, acrescentando “, porque você não está ouvindo”.

O congressista disse: “Agora esta é a minha pergunta para o público: você quer gritar ou quer ouvir?”

“Porque se você quiser ouvir, estou tentando fornecer as informações”, continuou Donalds. “Eu te disse, eu vou ser factual. Mas você pode gritar ou você pode ouvir.”

“Se você acha que é bom que as pessoas fraudassem o Seguro Social, você e eu não concordamos”, disse o congressista. “O que o Doge está fazendo é que eles estão examinando os registros, eles estão fornecendo suas descobertas. O Congresso precisa avaliar essas descobertas. É assim que o processo funciona”.

Enfrentando uma pergunta sobre os esforços do governo Trump para cortar a equipe do Departamento de Proteção Financeira do Consumidor, o congressista disse: “Quero que você saiba que não é apenas o governo que deseja se livrar do CFPB. Quero me livrar do CFPB”. Isso provocou uma resposta mista da multidão – enquanto alguns aplaudiam, outros vaiaram.

Parando para se dirigir ao público em um ponto, Donalds disse: “A beleza de uma República Constitucional é que temos esses debates e desacordos muito vigorosos. Aqui está o que lhe direi, em todo o meu tempo no cargo eleito e antes disso, apesar de não concordar com você, respeitarei sua opinião. Mas ainda vou desagar de você.”

A guerra de Israel contra o Hamas em Gaza também provocou trocas controversas durante a prefeitura. A certa altura, uma mulher na platéia se levantou e começou a gritar em protesto contra o apoio dos EUA a Israel em meio à guerra em andamento em Gaza.

Donalds chamou a mulher desrespeitosa por interromper o evento. “Como eu disse, se você quiser ter uma discordância, vamos ter um desacordo. Mas quando você vai ficar gritar e desrespeitar todos nesta sala porque você pensa que está sendo ouvido. Vamos esclarecer: você não está”, disse Donalds.

“Você está sendo desrespeitoso. Senhora, você está sendo desrespeitoso. E eu respeitarei você e honrarei o fato de que você está aqui tentando obter respostas, mas se você vai segurar isso e ficar desrespeitoso, é hora de ser removido.”

Um policial caminhou até a beira da fila em que a mulher estava parada, parecendo levá -la a sair. A mulher acabou saindo da fila e subiu o corredor. Os cantos da “Palestina Livre” podiam ser ouvidos quando a mulher se afastava, e Donalds continuava para a próxima pergunta.